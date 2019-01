ByeAlex új zenéjét mindenki imádja

ByeAlex eléggé elmélkedős típus, ez a dalain is érződik. Az új klipje, amit Giajjennoval forgatott, valami brutálisan jól sikerült. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az alig 10 nap alatti 1 millió letöltés a legnagyobb videómegosztón.

Na, de döntsd el te, hogy milyen lett:

A kommentelők is imádják, több dicsérő szó is érkezett: „Srácok, ezt nagyon eltaláltátok!” vagy „Srácok ez komoly lett.” Egyáltalán nem csodálkozunk, a zene alapja és a dalszöveg is nagyon szuper lett.