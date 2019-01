Schwarzenegger Vajna Tímeának is üzent

Vajna Tímea megemlékezésére csupán egy napot kellett várni, azóta azonban már többször is nosztalgiázott. A fiatal özvegynek nagyon hiányzik a férje, ezt napról napra láthatjuk a közösségi oldalán. Most ismét feltöltött több képet is Andy Vajnáról, többek között egy üzenetet is, amelyet Arnold Schwarzenegger írt neki.

„Tímea, nagyon sajnálom, hogy elveszítetted Andyt. Nagyon fog hiányozni nekem. Szeretettel: Arnold” – írta Arnold Schwarzenegger az Andyvel közös képéhez.