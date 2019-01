Nyári Edit várandós és hamarosan érkezik a baba

Nem tagadhatta volna sokáig Nyári Edit, ha máskor nem, hát február 9-én, a 20. Story Gálán már mindenki láthatja a pocakját. Az énekesnő a hatodik hónapban jár, de azt mondja, ameddig bírja, addig vállalja a fellépéseket és mindenképpen a baba érdekeit nézi.

“Mindannyiunk életében a legnagyobb öröm, amikor gyermekünk születik. Később további boldogság látni, ahogy felnő és a kitűzött céljait eléri. Úgy gondolom, Edit lányom mind az énekesi karrierjében, mind a magánéletében is elérte, amire kislánykora óta vágyott. Férje, Frádi Kálmán hegedűművész, akivel a legnagyobb szeretetben és boldogságban várják az első babájukat” – mesélte Nyári Kálmán a Story magazin legfrissebb számában.

Tavaly nyáron volt Nyári Edit esküvője, és utána sokan kérdezgették az énekesnőt, hogyan tervezik a családalapítást. Nyári Károly a BEST magazinnak adott exkluzív interjúban elmondta, hogy ő máris a nagypapa szerepre készül. Most pedig a lányával együtt büszkén mesélték el a részleteket, hogyan jelentették be a nagy hírt, vagy hogy miért nem akarják tudni a gyerek nemét.

Rengeteg pocakos fotó látható a legfrissebb Story magazinban a várandós Nyári Editről.