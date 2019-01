Rendszeresen zaklatják a Jóban Rosszban színésznőjét, Nagy Katát

A 14 éves Jóban rosszban színésznőit az utóbbi időben sokszor zaklatták álprofilokkal, üzenetekkel és fenyegető hívásokkal. Nagy Kata arról számolt be a közösségi oldalán, hogy valaki egy ideje már visszaél a képeivel, amire Nagy Adri hívta fel a figyelmét – írja a TV2. A k.alexa1111 néven futó profil ráadásul nemcsak Nagy Katának, hanem párjának, sőt még édesanyjának is külön Instagram-fiókot csinált. A színésznőt valaki hívogatja is telefonon, trágár szavakkal és bántalmazással is fenyegeti őt.

Nem csak Kata, hanem a Faragó Melindát alakító Tóth-Zsiga Nóra képeivel is visszaéltek, méghozzá az egyik ismert társkereső oldalon használták fel a fotóit, ami korábban Kárpáti Rebekával is megtörtént már. Ez a profil még a Jóban Rosszban stábtagjait is megtévesztette, ezáltal egyes bizalmas információk is eljutottak az álprofilt kezelő személyhez.