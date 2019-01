Hercegnő akarsz lenni? Rájuk vadássz, ők még szabadok!

Fazza

Név: Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum herceg

: 35 éves Tanulmányok: Az Egyesült Királyságban közigazgatás szakon diplomáztam, később pedig a London School of Economicsen szereztem társadalomtudományi és közgazdasági diplomát. Elvégeztem a brit Sandhurst Katonai Akadémiát, amit Vilmos és Harry herceg is.

14 milliárd dollár várományosa Hobbi: Lovak, versenyparipák, díjugratás, fogathajtás, solymászat

Egyéb infó: Fazza herceg a becenevem, kissé exhibicionista vagyok, mindent közlök magamról a közösségi médiában, az Instagramon és a Twitteren tízmilliós követőtáborom van. Innen is tudható, hogy romantikus verseket írok, költeményeimet a kritikusok is elismerik, autóversenyeken veszek részt, ejtőernyőzöm, mélytengeri búvárkodom, állatokat mentek, és számos aranyérmet szereztem lovassportban. Szenvedélyes fotós vagyok, több díjjal is kitüntették már.

Vencel

Név: József Vencel liechtensteini herceg

József Vencel liechtensteini herceg Titulus: Apja után a miniállam trónjának várományosa

Apja után a miniállam trónjának várományosa Várható pozíció: Liechtenstein uralkodó hercege

Liechtenstein uralkodó hercege Életkor: 23 éves

23 éves Tanulmányok: a Malvern College-ban tanultam Nagy-Britanniában, később elvégeztem a brit Sandhurst Katonai Akadémiát, jelenleg az Egyesült Államokban járok egyetemre.

5 milliárd dollár Hobbi: Sí

Egyéb infó: A Vencel nevet használom, imádok utazni, Dél-Afrikán át Kaliforniáig már mindenhol voltam, nem kirándultam, hanem általában pénzintézetekben dolgoztam. Igen visszafogott vagyok, köszönhetően katolikus neveltetésemnek, na és annak, hogy óvatos vagyok a lányokkal. Elvégre ha valaki Európa leggazdagabb uralkodója lesz egyszer, mint én, az legyen is az. A családom a keresztes háborúkig tudja visszavezetni a családfáját, és bár csak egy zsebkendőnyi területen uralkodunk, Svájcban, Ausztriában is vannak birtokaink, na és kastélyaink, tömve értékes műtárgyakkal. A legnagyobb bevételünk azonban a családi bankból származik, az LGT Group ugyanis a szuper gazdagok magánbankja. És ennek is egyszer én leszek a vezetője.

Albert

Név: Albert Thurn und Taxis herceg

Albert Thurn und Taxis herceg Titulus: a Thurn und Taxis német hercegi ház 12. hercege – hétéves kora óta

a Thurn und Taxis német hercegi ház 12. hercege – hétéves kora óta Életkor: 35 éves

35 éves Tanulmányok: Rómában jártam középiskolába, majd az edinburghi egyetemen közgazdaságtant és teológiát tanultam

3 milliárd dollár Hobbi: Autóversenyzés

Egyéb infó: Anyám révén Széchenyi István, a legnagyobb magyar szépunokája vagyok. Anya, Glória hercegnő amúgy 20 éves volt, amikor hozzáment az apámhoz, aki akkor 53 éves volt. Extravagáns megjelenése és életmódja akkor változott meg, amikor hétéves koromban apám meghalt, és minden az enyém lett, persze két húgom sem szűkölködik. A nagykorúságomig anyám kezelte a vagyont, a tulajdonomban vannak bankok, sörfőzdék, nagyvállalatok és kastélyok, többek közt az egyik legnagyobb, az ötszáz szobás St. Emmeram-kastély is van. Én vagyok Németország legnagyobb földbirtokosa és Európa legnagyobb erdőbirtokosa. Egyelőre azonban jobban érdekel az autóversenyzés.

Husszein

Név: Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Talal herceg

Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Talal herceg Titulus: Jordánia trónörököse

Jordánia trónörököse Várható pozíció: Jordánia uralkodója

Jordánia uralkodója Életkor: 24 éves

24 éves Tanulmányok: Az egyesült államokbeli Georgetown Egyetemen nemzetközi történelmet tanultam, a brit Sandhurst Katonai Akadémián is szereztem egy diplomát.

10,2 milliárd dollár (apai vagyon) Hobbi: Sziklamászás, foci, motorozás

Egyéb infó: Fő foglalkozásom, hogy trónörökös vagyok. Létrehoztam egy rólam elnevezett alapítványt, ez elsősorban a fiatalok oktatását segíti. Rengeteget utazom, még az ENSZ Biztonsági Tanácsában is képviseltem hazámat. Szabadidőmben szeretek főzni, a három kisebb testvéremmel játszani. Adrenalinfüggő vagyok, motorozom, ejtőernyőzöm, búvárkodom, egy szikla sem lehet akadály, és imádom a focit.

Hugh

Név: Hugh Grosvenor

Hugh Grosvenor Titulus: Westminster 7. hercege

Westminster 7. hercege Életkor: 27 éves

27 éves Tanulmányok: Etonben végeztem a középiskolát, majd a Newcastle Universityn tanultam birtokgazdálkodást.

13 milliárd dollár Hobbi: Minden, ami egy arisztokratára jellemző

Egyéb infó: Apám után két éve örököltem a címet és a vagyont, mert bár én vagyok a legkisebb, de az egyedüli fiú. A nővéreim egy jelentős pénzügyi alapból élnek. Én vagyok Anglia legnagyobb földbirtokosa és a leggazdagabb 30 év alatti. A Cheshire megyében fekvő Eaton Hall nevű kastélyunk mellett összesen mintegy 120 hektárnyi földet mondhatok magaménak London olyan előkelő részein, mint Belgravia vagy Mayfair, ahol az átlagos házárak 3 millió fonttól kezdődnek. Jó barátságban vagyok Vilmos herceggel, engem kért fel fia, György herceg keresztapjának.