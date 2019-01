A Beatrice volt énekese, Nagy Feró családját nemrégiben nagy öröm érte. Az eddig kizárólag fiú unokákkal büszkélkedő énekesnek végre egy kislány is érkezett a családjába. A Story magazinban most meg is nézheted, mennyire cukik együtt.

Ahogyan a legtöbb nagyszülő, úgy Feróék is szeretik kényeztetni unokáikat. Tehetik, hiszen mindkét fiuk családjába született már apróság.