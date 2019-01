Celine Diont felcsípte 16 évvel fiatalabb háttértáncosa

Celine Dion 2016-ban vesztette el a férjét, Rene Angelilt, akit nagyon sokáig gyászolt. Az énekesnő egy percre sem nyugodhatott meg: két nappal később a testvére, Daniel is meghalt, ami végképp rosszul érintette. Sokáig nem is szólalt meg, a zenével is felhagyott, csak a családjának szentelte az idejét. Az utóbbi hónapokban összekapta magát, szuper formában jelent meg számos rendezvényen, most pedig úgy tűnik, a szerelmi életében is próbál továbblépni. Állítólag 16 évvel fiatalabb háttértáncosával, Pepe Munozzal találkozgat újabban.

Ezt pedig egy videó bizonyítja:

Celine Dion egyelőre nem erősítette meg a hírt, a videó és a képek alapján azonban eléggé biztosnak tűnik a kapcsolat.

Mutatjuk a fiút közelebből:

És egy közöset is: