Liptai Claudia távozása a TV2-től felborzolta a kedélyeket

Amire a legtöbben kerestetek: Liptai Claudia férje

Liptai Claudia első férje a színész Gesztesi Károly volt. Ők ketten 2006 és 2010 között éltek házasságban, kapcsolatukból egy kislány született, a ma már kiskamasz Panka, akit az egész országban ismernek. Clau és a színész a válás után is baráti kapcsolatban maradt. Legutóbb a TV2 Sztárban sztár műsora alatt győződhettünk meg erről, ahol Claudia zsűritagként, Gesztesi pedig versenyzőként szerepelt. Volt neje nemcsak akkor dicsérte Shrek magyar hangját, amikor forgott a kamera, sőt előfordult az is, hogy Liptai jelenlegi férje is ott szurkolt a stúdióban Gesztesinek.

„Ők ketten nagyon jó kapcsolatban vannak, jelenlegi férjemet, Ádámot hívja a volt férjem, ha valamit szeretne velem megbeszélni, tudja, őt mindig eléri” – nyilatkozta a Borsnak a műsorvezető.

Liptai Claudia jelenlegi férje Pataki Ádám, a Pataki cukrászda tulajdonosa. Ők ketten akkor ismerkedtek meg, amikor a műsorvezető egy rendezvényen elvállalta a háziasszony szerepét, később pedig, az egyébként is cukrászatot tanuló Liptai gyakorolni kezdett Pataki cukrászdájában. A férfi ekkor még házas volt, ám, ahogyan egy korábbi interjúban elmondta, már egy ideje nem működött a kapcsolat, szerette volna korrekt módon lezárni a korábbi házasságát, és esélyt adni a boldogságra Claudiával. Később könyvet is kiadtak, és a kapcsolatuk egyre komolyabbra fordult. 2016. októberében született közös gyermekük, Marci, vagyis hivatalos nevén Pataki Marcell Ádám. Pataki egy születésnapi bulinak álcázott, tengerparti lánykérésen tette fel a nagy kérdést szerelmének, aki természetesen igent mondott.

Amire a legtöbben kerestetek: Liptai Claudia esküvője 2018

Liptai Claudia egy titkos ceremónián mondta ki az igent, Pataki Ádámnak 2018-ban. A polgári szertartást szűk körben június 7-én tartották. Itt csak a tanúk és a közeli családtagok voltak jelen, azonban két nappal később, már sokkal többen voltak a lakodalmon. Claudia talpig fehérben állt az oltár előtt. A ceremónián jelen voltak Pataki Ádám korábbi házasságából született lányai, Gesztesi és Liptai lánya, Panka és a friss házaspár kisfia, Marci is.

Amire a legtöbben kerestetek: Liptai Claudia Szomszédok

Egy ország sóhajtott fel, amikor Julcsi nagyszájú barátnője, meglibbentette a vörös hajzuhatagát a Szomszédokban. Bizony, bizony Liptai több epizódban is feltűnt a Szomszédokban, ezen a felvételen például Németh Kristóffal romantikázott a telepi diszkóban, miközben Julcsit megmenti egy vandál részegtől a csodálatos Delfin, alias Pintér Tibor. (türelmetlenek tekerjenek 28:30-hoz)

A TV2 egyik műsorában Liptait szembesítettek a korábbi felvételekkel, a reakciója pedig tökéletes volt:

Amire a legtöbben kerestetek: Liptai Claudia otthagyja a TV2-t

Sokakat meglepett Liptai Claudia és a TV2 bejelentése tavaly decemberben, mely szerint a műsorvezető 17 év után elhagyja a csatornát. Persze a búcsú nem feltétlenül arról szól, hogy a kétszeres anyuka színésznőt már soha többet nem láthatják a nézők. Claudia szerződése a TV2-nél 2018 decemberében lejárt, és ő úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg azt.

„Az első és legfontosabb ok a kisfiam, Marci. Az ő érkezését isteni ajándékként fogom fel … A másik ok pedig az, hogy ma már olyan gyorsan fejlődik a show világa, folyamatosan meg kell újulni. Én voltam az, aki mindig hangoztattam, hogy szeretek alkalmazottként élni, de egy ideje ez is megváltozott. Arra vágyom, hogy a magam ura legyek” – nyilatkozta Liptai a Borsnak. A TV2 részéről úgy nyilatkoztak, hogy a jövőben az egyes műsorokra kötnek majd Claudiával szerződést. 2019-ben a Séfek séfe műsorvezetőjeként is láthatják a nézők, annak lejártával a következő fél évig azonban másik csatornánál nem vállalhat munkát.

Amire a legtöbben kerestetek: Liptai Claudia lánya

Elképesztő, hogy mennyire repül az ide, hiszen Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya, Panka már 13 éves lesz idén. Pankát legutóbb akkor láthattuk címlapon, amikor gyönyörű kamaszként koszorúslány volt édesanyja esküvőjén, nyáron. A lánytól nem állt távol a szereplés. Hatéves volt, amikor táncolt A nagy duettben, ahol édesapja versenyző volt. Pankának nemcsak szülei szurkoltak a nagy fellépésekor, de féltestvére, Gesztesi Máté is. Liptai lánya szép sikereket ér el sportaerobikban is. Nyilvános Instagram fiókján is úgy jellemezte magát, hogy sportoló. De számos felkérést kap fotózásokra is, így nem véletlen, hogy példaképének Mihalik Enikőt tartja – számolt be erről korábban a Blikk. Liptai azonban szerette volna, ha lányát profik képviselik, így ugyanazt a menedzsmentet kérte fel, hogy képviseljék lányát, akikkel ő is dolgozik.