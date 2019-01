Nézz be a Legyen Ön is milliomos kulisszái mögé!

Gundel Takács Gábor vezeti a Legyen Ön is milliomost, most pedig megmutatta nekünk, milyen is a stúdió, amikor épp nem forgatják a műsort. Te így képzelted el?

A műsorvezető elárulta, hogy egy filmstúdióban készül a Legyen Ön is milliomos, valamint technikai részeket is megosztott a nézőkkel. Ezeken kívül azt a stábot is bemutatta, akik a játékosok kiválasztásáért felelősek.

Elmondta továbbá, hogy: