Nagy titkot árult el Ernyey Béla

Ernyey Béla egy szerep miatt mostanában több időt tölt Pesten, mint Bécsben. A Budapesten született magyar színészről kiderült, már nem magyar állampolgár – írja a Bors.

„Nekem nincs magyar állampolgárságom. Osztrák van, és azt soha nem fogom feladni. Ugyanúgy megvan a bécsi otthonunk, mint a budapesti” – árulta el a színész, aki a külföldi karrierje miatt mondott le a magyar állampolgárságáról, pedig nem ő akarta így, az akkori politika döntött.

„Szerettem volna máshol, Ausztriában, aztán Németországban is próbára tenni a tehetségem amerikai musicalekben, 1976-ban mondtam le az állampolgárságomról. (…) Nem az én szabad döntésem volt, a politika komolyan beleszólt. Egy díj, egy különleges teljesítmény miatt megkapod az osztrák állampolgárságot, én is így kaptam” – tette hozzá Ernyey, hangsúlyozva: ennek ellenére a szívében ő továbbra is magyar.