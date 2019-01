Tusup nem akar megszabadulni Hosszú Katinkától

Hiába futott zátonyra Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága, ennek ellenére az amerikai úszóedző továbbra is őrzi a legszebb közös emlékeiket jelző tetoválásokat – írja a Blikk.

Tusupnak a közösségi oldalára feltöltött golfozós videóján jól látszik, a kazanyi vébén Hosszú Katinka által elért világcsúcs továbbra is olvasható exférje bal alkarján, vélhetően a jobbon a riói csúcs is, sőt az Iron Lady felirat is megmaradt a bal bicepszén. Annyi változás ugyanakkor történt, hogy Shane Tusup az említett két alkotás köré újakat is készíttetett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Shane Tusup (@tusup11) által megosztott bejegyzés, Jan 19., 2019, időpont: 7:10 (PST időzóna szerint)

Valószínűleg nem áll szándékában eltávolíttatni az említett alkotásokat – jegyzi meg a bulvárlap –, bár továbbra is van lehetősége erre, illetve arra is, hogy rátetováltasson.