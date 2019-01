Új sportág felé nyit Hosszú Katinka klubja

Múlt pénteken ülésezett a Magyar Vízilabda-szövetség elnöksége. Az ülésen három egyesület felvételi kérelmét is elfogadták. Köztük volt az Iron Swim Kft., vagyis Hosszú Katinka egyesülete is. Az Iron Swim most alsótagozatos gyerekek jelentkezését várja, februárban indulhatnak az első vízilabdaedzések – írja a Promotions.hu.

Teljesen az alapoktól, az utánpótlásképzéstől szeretnénk elindulni, aztán meglátjuk, mi lesz a jövőnk. Nemsokára startol az előkészítő tanfolyamunk alsó tagozatos gyerekeknek. Fiúkat és lányokat is várunk

– közölte az egyesület a portál megkeresésére.

Hosszú Katinka egyesülete eddig csak úszásoktatással és versenyeztetéssel foglalkozott. Korábban nem jelezték, hogy a vízilabdázást is szeretnék bevenni a profiljukba. A fenti nyilatkozat arra enged következtetni, hogy a klub lépésről lépésre szeretné felépíteni az Iron Swim vízilabdacsapatát, nem rögtön az ob 1-et szeretnék letarolni.

