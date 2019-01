Chris Brownt letartóztatták Párizsban

Chris Brown folyamatosan szembekerül a törvénnyel: legutóbb júliusban a saját koncertjéről vitték el a rendőrök, egy tavalyi verekedés miatt vették elő. Korábban nagy port kavart, amikor Rihannával szakítottak, és kiderült, hogy többször is megütötte az énekesnőt. Brown tettlegességére azóta többször is volt példa, több nőnek is ártott. Most ismét erről van szó: ezúttal Párizsban vendégeskedett az énekes, majd az egyik este után egy 24 éves lány erőszakkal vádolta.

A lány azt állítja, hogy Chris Brown január 15-én éjszaka megerőszakolta őt a hotelszobájában. Azt mondja, a Le Crystal Clubban találkoztak, és a hotelig követte az énekest. A Closer magazin szerint itt történt a bűncselekmény. Azt is megtudta a lap, hogy a lány, akinek nem említik a nevét, egy másik barátnőjével volt, de aztán később egyedül maradt Chris Brownnal. A fiatal lány másnap jelentette az esetet a rendőrségnek, akik azonnal elkezdték a nyomozást.