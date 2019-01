Jaksity Kata nem mindennapi módon emlékezik Andy Vajnára

Andy Vajna halálhíre sokakat lesújtott, ami nem csoda, hiszen semmi jele nem volt a tragédiának. A sajtó egyből felkapta a hírt, rengeteg cikk jelent meg róla, a sztárok pedig, akik ismerték, folyamatosan osztják meg az emlékeiket az egykori filmügyi kormánybiztosról. Sajnos a nosztalgiázókon kívül a rosszindulatú kommentelők is megjelentek, ami rengeteg fájdalmat okoz a családnak. Jaksity Kata egy olyan emlékkel állt elő, amely egy kicsit – ezekben a nehéz időkben is – megmosolyogtat mindannyiunkat.

„Sok méltó megemlékezést olvastam ma Andy Vajnáról, amelyek nem engedték, hogy az országot eluraló megosztottság miatt megfeledkezzünk Andy érdemeiről. Én viszont a magam személyes, hozzá kötődő élményeimmel emlékezem rá. Kezdő riporterként az egyik első interjúmat vele készítettem, aztán később is interjúztunk még. Legutóbb 2016-ban, az Oscar-gála előtti napon kint, Hollywoodban a Saul fia esélyeiről és sikeréről. Közben a privát életben is találkoztunk párszor, eleinte Dobó Kata révén, később pedig Vajna Timi révén. Timinek köszönhetően besegített nekünk, amikor 2011-ben a családon belüli erőszak önálló törvényi tényállásáért aláírásokat gyűjtöttünk. A legszemélyesebb élményem pedig az, amikor barátnőim Timivel meglepetés baby showert szerveztek nekem Andy házában. Pazar lakomával várt, amit ő főzött, isteni tortát is hozott. Igazi meglepetés volt, nagy örömöt szereztek” – emlékezett vissza az ATV műsorvezetője.