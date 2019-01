Berki Krisztián és felesége újabb luxusnyaralásra indultak

Berki Krisztián és Mazsi többek között a karácsonyt és az újévet is kint töltötték Amerikában, azon belül utazgattak, rengeteg helyen jártak. A kommentelők nagy része szerint már ez is sok volt, de ők még rátettek egy lapáttal: a napokban elutaztak a nászútjukra, a célpont pedig a Maldív-szigetek. Most már ott is vannak, ami a követőknek nem annyira jön be.

„Kíváncsi leszek ennyi utazás után hova tudtok elmenni” – írta az egyik hozzászóló, amikor még nem derült ki, hogy merre vette az irányt Berki Krisztián és Mazsi. Nos, már kiderült, a cukrászdatulajdonos pedig posztolt is a közösségi oldalára.