Vajna Tímea még nem reagált férje halálhírére

Andy Vajna felesége, Vajna Tímea még egyetlen platformon sem reagált férje halálhírére. A vasárnap közzétett gyászhír szerint a világhírű filmproducer, filmügyi kormánybiztos budapesti otthonában hunyt el, a közösségi médiában folyamatosan aktív neje – akit 2013 nyarán vett feleségül – azonban meglepő módon hallgat.

Vajna Tímea se a Facebook-oldalán, se az Instagram-oldalán nem emlékezett még meg a halálhírről. Ráadásul az Insta-oldalán az utolsó 3 képes posztjánál megszüntette a hozzászólás lehetőségét, az Instagram-sztorikat pedig letörölte. Közösségi oldalain a régebbi, de kommentelhető posztjai alá azonban sorra érkeznek a negatív, gyalázkodó hozzászólások.

Eközben Andy Vajna sógora, Visváder Tamás (Palácsik Lilla férje) megható üzenetben búcsúzik Insta-oldalán a filmproducertől: “Drága Andynk! Olyan hirtelenül és váratlanul hagytál itt minket. Egy hete a nappalidban ülve azt tervezgettük, hogy jövőre majd megtanítasz síelni, hiszen régen te síoktató is voltál. Ma pedig itt ülünk Lillával együtt ugyanúgy a nappalidban és várjuk hogy besétálj szivarral a szádban és mondd: “Hello! Mi újság gyerekek?” De te nem jössz már, most kezdem megérteni, hogy ez tényleg igaz. Szeretünk és nem feledünk téged. Köszönjük, hogy amikor kellett neveltél minket, ha kellett nyers voltál és elmondtad a véleményed és persze ha kellett óriási szeretettel fordultál felénk! Hálás lehet az, aki téged vagy az életutadat egyáltalán ismeri, és én sokkal hálásabb lehetek, mert te Lillát és engem is a családodba fogadtál! Hiányzol nekünk, hiányozni fog a sok tanács és leszidás, de legfőképp az, hogy nincs többé olyan ember, akinek mindig minden körülmények között meg akarjak felelni! Mert tudom, hogy ez volt a célod velem, harcoljak és érjek el mindent magamtól úgy, ahogy te is tetted!”