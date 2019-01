Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

„Nem tudom, miért ennyire érdekes a magánéletem a bulvármédiának, és nem is örülök neki. Tisztában vagyok vele, hogy néha jó, ha inkább mondok egy-egy szót, de csak azért, hogy ne az újságírók fantáziájára bízzam a válaszokat” – nyilatkozta 5 éve Andy Vajna. A hosszú betegség után 75 éves korában elhunyt világhírű filmproducer, filmügyi kormánybiztos mindig féltőn óvta a magánéletét. Kétszer nősült, barátnői között színésznő és modell is volt. A fiatal és szép nők iránti vonzódását sosem rejtette véka alá. Arra a kérdésre, hogy Mit keres egy nőben?, egy 8 évvel ezelőtti Playboy-interjúban a következőket válaszolta: „Rövid távon persze hogy a kinézet és a szexualitás a fontos. De hosszú távon a partnerség, a támogatás, a megértés és a bizalom a legfontosabb. No és hogy meg tudjon nevettetni.”

Első házasság: Cecilia Mong

Andy Vajna első felesége, Cecilia Mong – akit férje csak Cecinek hívott – kínai származású volt. A hongkongi asszonnyal azonban csak rövid ideig tartott a házasságuk. Egyetlen közös gyermekük, Justin – akit híres apja mindig is óvott a nyilvánosságtól, a sztárok világától – 2007-ben öngyilkosságot követett el. A 26 éves fiú egyetemre járt, és zenésznek készült. Justin elvesztése még közelebb hozta egymáshoz a volt házaspárt: közösen emeltek az emlékére egy különleges síremléket a Westwood Village Memorial Parkban, valamint létrehoztak egy kínai iskolásokat támogató alapítványt.

Második házasság: Vajna Tímea

A neves producer másodszorra Palácsik Tímeával kötötte össze az életét. Andy Vajna a 2010-es év végén jött össze Damu Roland színész egykori kedvesével. 2013 nyarán vette feleségül a nála 38 évvel fiatalabb nőt. Az esküvőre Antonio Banderas Los Angeles-i villájában került sor, Ceci – Andy Vajna első felesége – is ott volt a gratulálók között. A filmügyi kormánybiztos többször is hangsúlyozta, hogy a kapcsolatuk alapköve, hogy nagyon szeretik egymást, de a töretlen bizalom is fontos számukra. „Jó páros vagyunk, és mindig megtaláljuk azt a programot, ami mindkettőnket boldoggá tesz abban az adott pillanatban” – nyilatkozta Vajna. A házaspár többször is beszélt arról, hogy gondolkodik a gyerekvállaláson, tavaly pedig már a lombikprogramba is belevágtak.

Vajna Tímea sosem titkolta, hogy férjével házassági szerződést kötöttek, de 4 éve bevallotta: fogalma sincs, hogy mit tartalmaz. „Házassági szerződésünk van, a tartalmáról azonban nem sokat tudok, hiszen Andy ügyvédei készítették, és nem igazán foglalkoztam és foglalkozom vele, mi minden van benne, és mit jelent ez a kettőnk kapcsolatára nézve” – árulta el Vajna Tímea, aki több vállalkozást is indított a házasságuk alatt: 2015-ben milliárdos gyémántüzletét, 2016-ban a fánkozóját nyitotta meg, 2014-ben pedig a Miss Universe Hungary tulajdonosa, producere lett, a szépségversenyt egészen 2017-ig szervezte, amikor is megvált a Miss Universe szépségverseny hazai licencétől.

2017 februárjában derült ki Vajna Tímeáról, hogy az Egyesült Államokba költözik azzal a szándékkal, hogy amerikai állampolgárságot szerezzen. Az erre vonatkozó törvény azonban nagyon szigorú: összesen két és fél évet kell ott töltenie 5 éven belül, emellett szükség van jövedelemigazolásra, betegbiztosításra és bejelentett lakcímre. Most azonban felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz – az egyes hírek szerint jelenleg éppen a francia Alpokban pihenő – Vajna Tímea amerikai állampolgárságával, mert még egy fél évet kellett volna kint tartózkodnia, hogy megkapja; február második felében tervezett visszamenni a tengerentúlra.

Vajna Tímea előtt színésznő és modell is volt Andy Vajna barátnője:

Dobó Katával A miniszter félrelép című film forgatásán ismerkedett össze, majd Los Angelesben össze is költöztek. Több mint hét évig voltak együtt, 2006 nyarán szakítottak. A színésznő és a kormánybiztos a szakításuk után is jó barátságban maradtak. Az első filmes rendező Dobó Kata produkciója – a február 14-én a mozikba kerülő Kölcsönlakás című vígjáték – több mint 400 millió forint támogatást kapott a Magyar Nemzeti Filmalaptól, amelynek létrehozása Andy Vajnához fűződik.

Dobó Kata az Instagramján megható posztban emlékezett meg egykori párjáról: fekete képpel és fekete szívecskékkel köszönt el Andy Vajnától:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🖤🖤🖤 Dobó Kata (@katadobo) által megosztott bejegyzés, Jan 20., 2019, időpont: 4:13 (PST időzóna szerint)