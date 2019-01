Meghalt Andy Vajna

Életének 75. évében, hosszú betegség után elhunyt Andy Vajna.

A magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakját, filmproducert, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost budapesti otthonában érte a halál – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel.

Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. 1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról és a Vöröskereszt segítségével Kanadába emigrált, a család végül Los Angelesben talált ismét egymásra.

A Kaliforniai Egyetemen (UCLA) tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított, később pedig mozik üzemeltetésével és filmforgalmazással foglalkozott.

1976-ban alapította meg a Carolco Pictures nevű céget Mari Kassarral közösen, majd a vállalat a világ egyik legbefolyásosabb forgalmazója lett. Ennek a cégnek köszönhetjük többek között a Rambo-sorozatot, a Terminátort, Az emlékmást és az Elemi ösztönt.

Andy Vajna 1989-ben eladta az Carolcóban lévő érdekeltségeit, és megalapította a filmfinanszírozással, -fejlesztéssel és -forgalmazással foglalkozó Cinergi Productions nevű céget, amely a Walt Disney-vel is együttműködött.

A cég első filmje a Medicine Man volt Sean Conneryvel 1992-ben, amelyet a Tombstone és a Reneszánsz ember (Danny DeVito) követett. Majd kasszasikerek egész sora jött 1994 és 1998 között: Die Hard 3. – Az élet mindig drága, Az éj színe, Dredd bíró, A skarlát betű, Nixon, Árnyék-összeesküvés.

Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el.

A Variety 2017-ben a szórakoztatóipar 500 legbefolyásosabb embere közé sorolta. Dolgozott mások mellett Oliver Stone, Paul Verhoven, James Cameron, Roland Joffé filmrendezővel, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Michael Douglas, Robert de Niro, Demi Moore, Sharon Stone, Scarlett Johansson színészekkel.

Társtulajdonosa volt az etyeki Korda Filmstúdiónak, tulajdonosa a Tv2-nek és a Rádió 1-nek, valamint a Las Vegas kaszinónak.

2013-ban vette feleségül Palácsik Tímeát.

A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Az ő kormánybiztosi időszakához olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, az 1945 és a BÚÉK.

Szerepe a magyar filmipar fellendítésében elvitathatatlan, a Magyarországon forgató filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt. A Vajna-korszak alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét – írta a filmalap.

A Magyar Nemzeti Filmalap a közleményben kiemelte: Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: „It is my passion to give back”, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született.

A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.