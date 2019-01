Kárpáti Rebeka így nézett ki tinédzserként

View this post on Instagram

És akkor jöjjön pár darabka a múltból... Itt az én #10yearchallenge -em 🤪 Mit szóltok? Volt itt bulizós, cuki, meg még Avril Lavigne korszak is... egyelőre csak ennyi, a többit talán máskor...🤪 Szeretnétek majd még?🙈 (A régebbi képek között lehet plusz-minusz 1-2 év eltérés) #10yearschallenge