Így búcsúzik Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone Andy Vajnától

Antonio Banderas – aki az 1996-ban bemutatott Evita című film forgatásán dolgozott együtt a producerrel – Instagram-posztban búcsúzott Andy Vajnától. „Viszlát, barátom. Köszönök mindent” – írta angolul és spanyolul a spanyol színész, akinek Los Angeles-i villájában tartotta második esküvőjét a filmproducer, amikor 2013-ban elvette Palácsik Tímeát.

Arnold Schwarzenegger Twitter-üzenetben emlékezett meg a filmproducerről. „Andy Vajna kedves barátom volt, Hollywood egyik forradalmasítója. Bebizonyította, hogy nincs szükséged nagy stúdiókra ahhoz, hogy olyan hatalmas filmeket készíts, mint a Terminator 2. – Az emlékmás vagy a Total Recall. Hatalmas szíve volt, és az egyik legnemeslelkűbb ember volt, akit ismertem. Hiányozni fog. Együttérzésem a családjának.” – írta az amerikai színész.

Andy Vajna was a dear friend and a revolutionary force in Hollywood. He proved that you don’t need studios to make huge movies like Terminator 2 or Total Recall. He had a huge heart, and he was one of the most generous guys around. I’ll miss him. My thoughts are with his family.

— Arnold (@Schwarzenegger) 2019. január 20.