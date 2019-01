Nagyot változott R. Kárpáti Péter élete

R. Kárpáti Pétert gyerekkora óta foglalkoztatja a halálközeli élmények témája, dokumentumsorozatot készített, könyvet írt és előadásokat tart erről, már 180 előadáson van túl – írja a Blikk.

Elmondása szerint ez olyan téma, amelyről nem szívesen beszélnek az emberek. „A forgatások közben tapasztaltam, az emberek számos halálközeli élményről számolnak be. (…) Nekem nem volt ilyen élményem, de mintha nekem is jutna abból az erőből, ami megszüntette a halálfélelmet a meginterjúvolt élményátélőkben” – mesélte az Ázsia Expressz egykori szereplője, akinek az első három könyve a témában akkora sikert aratott, hogy már a következőt tervezi, miközben párjával közös otthonukat keresik.

„A párommal, Ilonával nagyon jól megvagyunk, szerelemben, harmóniában élünk. Három közös év után most épp a közös otthont keressük, remélhetőleg hamar meg is találjuk” – árulta el R. Kárpáti Péter, aki a sok előadás mellett egy játékfilmet is forgat, producerként és színészként pedig irodalmi estekkel járja az országot.