A Dal 2019: Oláh Gergő és Szekér Gergő nyerte az első élő show-t

Szombat este rendezték A Dal 2019 első élő előválogatóját, melynek két műsorvezetője, Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, „Freddie” volt.

A Dal 2019 élő adásába jutott 30 dal előadói közül a szombati első adásban 10 produkció lépett színpadra: Antal Tímea feat. Demko Gergő (Kedves Világ!), Berkes Olivér (Világítótorony), DENIZ (Ide várnak vissza), Hamar Barni (Wasted), a Konyha (Százszor visszajátszott), a Nomad (A remény hídjai), az örökbefogadás fontosságáról éneklő Oláh Gergő (Hozzád bújnék), Pátkai Rozina (Frida), Szekér Gergő (Madár, repülj!) és Váray László (Someone Who Lives Like This).

A szombati show-műsorból hatan jutottak tovább az elődöntőbe. A Dal 2019 első válogatóját holtversenyben Oláh Gergő (Hozzád bújnék) és Szekér Gergő (Madár, repülj!) nyerte 41 ponttal. A harmadik helyet 39 ponttal Antal Tímea feat. Demko Gergő szerezte meg a Kedves Világ! című dallal. Továbbjutott még 38 ponttal a Konyha (Százszor visszajátszott), valamint 35 ponttal a Nomad (A remény hídjai), a vigaszágas szavazással pedig DENIZ (Ide várnak vissza).

A Duna és a Duna World csatornán élőben közvetített előválogatón a négy zenész, énekes, dalszerző zsűritag – Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró – mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők mobilalkalmazás segítségével és SMS-ben is szavazhattak a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig.