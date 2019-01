Apám nyomában! – Híres fiúk, akik kiléphetnek híres apjuk árnyékából

Hát, nézni azt tud!

Clint Eastwood 32 éves fia, Scott Eastwood egy vizuális áldás Hollywoodnak és a világnak. A fiatalemberről rendszeresen írnak a lapok is, bár okot is ad rá bőven. Kevés ember beszél annyira nyíltan a szexualitásról, mint a westernfilmek legendás sztárjának fia. Scott több interjúban is mondott olyanokat, hogy

szingliként is aktív, sokat szexel,

fontos számára a szexuális aktivitás, hiszen az együtt jár az egészséggel.

Párnára való idézetek ezek, na. Scott a karrierjét kisebb filmszerepekkel és zenei videókkal kezdte. Később számos modellmunkát kapott. Legutóbb a Halálos Iram 8-ban és a Suicide Squad – Öngyilkos osztagban láthatták a nézők. Tavaly októberben Bulgáriában forgatott, amiről az Instagramon áradozott. Mi pedig róla tudnánk órákig áradozni, miközben a fotóit nézzük.

Nem a hangjával, a tekintetével érvényesül

Szinte az egész világ ismeri Lionel Richie két lányát, Nicole-t és Sofiát. De beszéljünk kicsit a zenészlegenda 24 éves fiáról Milesról. Íme a fiatalember:

Miles nem énekesként próbál meg érvényesülni Los Angelesben, de a divatvilág már felfigyelt rá, és több modellmunkát is kapott. Az ifjú Miles tele van tetoválással, gyakran jár Európába, sokat bulizik Ed Sheerannel, és sűrűn élteti az édesapját különböző Insta-posztokban.

Ami a magánéletét illeti, arra sem panaszkodhat. Számos híres barátnője volt már. Két hónapig randizott például az akkor még 16 éves Kylie Jennerrel, de ez a 60 nap pont elég volt ahhoz, hogy közös tetoválást csináltassanak. Jenner után pedig egy ausztrál modellel vigasztalódott.

Tudtad, hogy ő az apja?

Colin Hanks neve egyre több ember számára ismerős. A 41 éves színész számos moziban tévésorozatban (Dexter, Családom darabokban, Fargo, Az elit alakulat) volt látható. Ahogyan idősödik, egyre nagyobb szerepeket kap, és bizony egyre jobban hasonlít édesapjára, Tom Hanksre.

Bár Colin imádja az édesapját, nagyon szeretné elérni, hogy a szakmában ne csak Tom Hanks fiaként tartsák számon, hanem saját tehetsége és munkái alapján értékeljék a teljesítményét. Hogy emiatt növesztett-e egy kicsit hosszabb borostát tavaly ősszel, nem tudni, de ezzel meg pont úgy nézett ki, mint édesapja a Számkivetettben.

Mindenesetre 25 tévéshow és 27 film után még mindig előbb nevezik őt Tom Hanks fiának, mint Colin Hanksnek.

Magyar példa is van

Istenes László, a Mokka műsorvezetője igazán büszke lehet gyermekeire. Bár Bence fia focistának készült, ma már tudjuk, hogy inkább apja nyomdokaiba lépett, és ma már nemcsak Magyarországon elismert műsorvezető, de Németországban is főműsoridős sztár lett.

„Borzasztóan büszke vagyok arra, amit Bence fiam elért, ugyanilyen büszke lennék Benedekre is” – utal egy, a Borsnak adott interjúban a tizenkét éves fiára Istenes. Benedeket azonban egyelőre a stúdiónál jobban érdekli a foci.

Az Istenes család története egy szempontból furcsa. Igazán Istenes Bence vált először országon ismertté, ezért az apját – aki sokkal régebb óta tévézett – csak Bence apjaként emlegették éveken át. Még akkor is, amikor László bekerült a Mokkába.

Ezek a Vasék…!

Oscar-díj, Emmy-díj, Tonny-díj. Ezeket mind birtokolja az angol színész, Jeremy Irons. A fia, Max vitrinje még nincs tele kitüntetésekkel, de a 32 éves fiatalember más most számos filmben és sorozatban (A szökevény, A burok, A fehér királyné, A lány és a farkas) feltűnt. A kritikusok szerint Max egy nagyon szerény fiatalember, aki a legkevésbé sem a családnevével szeretne érvényesülni.

Max egyébként saját bevallása szerint inkább édesanyja ütött úgy a munkához való hozzáállásában, mint a szociális érzékenységében. „Szerintem tévhit, hogy annak könnyebb bizonyítani, akinek már színészek a szülei. Sőt, igazából ez fordítva van…” – nyilatkozta.

Brit feleség kell neki

A svéd Stellan Skarsgard olyan kasszasikerekben volt látható, mint a Mamma Mia!, számos Marvel-film (Thor, Bosszúállók), az Angyalok és démonok vagy a Good Will Hunting. Fia, Alexander is befutott ám Hollywoodban, hiszen apjához hasonlóan ő is a színészetet választotta.

A 42 éves férfit azonban sokkal többet kérdezik a magánéletéről, mint a munkájáról, legutóbb például a Times magazinnak így nyilatkozott: „Egész fiatal koromtól kezdve mindig azt gondoltam, hogy végül egy brit nő mellett kötök ki. Valószínűleg a mentalitásuk miatt. A briteknek van egyfajta érzékenysége, amire én jól rezonálok. És úgy tudják magukat jól érezni, ami nekem nagyon bejön!”

Ezen a ponton azért felzokogunk, hogy nem vagyunk britek, így máris lecsúsztunk arról, hogy a True Blood sztárja az oltár elé vezessen minket.

Talán meleg

Will Smith 2018-ban sokszorosan népszerűsítette hazánkat, amikor Budapesten forgatott. Míg a színésznek közel 30 millió követője van az Instán, addig 20 éves fiának, Jadennek 11 millió. A srác több filmben is (A boldogság nyomában, Amikor megállt a Föld) is szerepelt, de a legtöbben a felújított Karate kölyökből ismerik. Mostanában inkább rapperként tevékenykedik, ahogyan korábban az apja is tette. Tavaly novemberben a kaliforniai Camp Flog Gnaw zenei fesztiválon pedig bejelentette, hogy összejött Tyler, The Creatorrel. Amikor néhány nappal később a repülőtéren a várakozó újságírók megkérdezték tőle, hogy a hír igaz-e, a fiú így felelt: „Nemrég azt mondtam, hogy Tyler, The Creator a pasim, és ez igaz.”

Mondjuk sokak szerint Jaden csak kamuzik, és ezzel szívatja a médiát. Egyszer ezt is megtudjuk.

Hogy a felsorolt „fiúkból” kinek sikerül majd túlszárnyalni a híres papát, azt csak az idő dönti el. Egy biztos, egy következő cikk már most érik a témában, gondoljunk csak Vilmos hercegre és idősebb fiára, Györgyre vagy Neil Patrick Harris szerepelni imádó, nagyon cuki ikreire.