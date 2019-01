Az Elveszett jelentés után 16 évvel újra közös filmet forgat Bill Murray és Sofia Coppola

Újra együtt dolgozik Sofia Coppola és Bill Murray. Az olasz-amerikai rendezőnő legújabb filmje, az On the Rocks egy fiatal édesanya történetét mutatja be, aki úgy dönt, felveszi a kapcsolatot kicsapongó életet élő édesapjával. A főszerepeket Bill Murray és Rashida Jones alakítják majd – írja a Hollywood Reporter.

Coppola és Murray utoljára a 2003-as Elveszett jelentés forgatásán dolgozott együtt. A filmet anno négy Oscar-díjra jelölték, többek között a legjobb film és a legjobb férfi főszereplő díjára. Végül Coppola megkapta érte a legjobb eredeti forgatókönyvért járó szobrot.

Az On the Rocks forgatása idén tavasszal kezdődik New Yorkban.