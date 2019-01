Sztárok, akik 80 fölött sem tudnak leállni

Christopher Plummer

Kor: 89 év

Annyira aktív és rugalmas, hogy amikor Ridley Scottnak rohamtempóban szüksége lett egy beugró színészre, aki átveheti a zaklatási botrányokba keveredett Kevin Spacey-től a szerepet A világ összes pénze című filmben, azonnal ott termett, és már foroghattak is a kamerák. Későn érő típus: az összes Oscar-jelölését és az Oscar-díját is az elmúlt tíz évben kapta. Jelenleg három filmje és egy sorozata vár bemutatóra, szóval nyoma sincs annak, hogy a kilencvenhez közeledvén lassítana.

Max von Sydow

Kor: 89 év

Nehéz lenne eldönteni, hogy most Christopher Plummer a Max von Sydow-hasonmás, vagy Max von Sydow a Christopher Plummer-hasonmás, így egyezzünk ki döntetlenben. A svéd színész Európából indulva futott be bődületes karriert Hollywoodban, és ha valaki a nyolcvanas éveinek második felében olyan produkciókban szerepel, mint a Star Wars – Az ébredő Erő vagy a Trónok harca, annak nem sok oka lehet panaszra. Januárban a magyar mozikban is viszontláthatjuk a Kurszk című igaz történetet feldolgozó drámában.

Clint Eastwood

Kor: 88 év

Egyszer már bejelentette a színészi visszavonulását tíz éve, a Gran Torino bemutatójakor, de már kétszer is megszegte az ígéretét. Először egy volt munkatársa kedvéért Az utolsó csavar című filmben, most pedig a saját magát rendezte A csempészben, amely pont arról szól, hogy egy idős férfi megbánja, hogy a munka egész életében sokkal fontosabb volt számára, mint a családja. Hiába valós történeten alapul a film, érződik, hogy ez egyben Clint Eastwood nyilvános bocsánatkérése is a családja felé. Mondjuk érdekes módon pont munkával kér bocsánatot a sok munkáért, ráadásul továbbra sem tervezi, hogy lassítana.

Robert Duvall

Kor: 88 év

Ha egy idősen is kőkemény, morálisan pedig megingathatatlan karakterre van szüksége egy rendezőnek, Robert Duvall mindig megbízható választás. A listában szereplő nevek többségével ellentétben ő azért nem munkaalkoholista: általában évente csak egy filmet forgat, és mivel ezek nagyrészt mellékszerepek, nem nagyon igényelnek tőle többet néhány heti munkánál, viszont ez elég arra, hogy Duvall neve továbbra is a köztudatban maradjon. Legutóbb novemberben láthattuk a magyar mozikban korrupt expolgármesterként a Nyughatatlan özvegyek című filmben.

Michael Caine

Kor: 85 év

Elképesztő, hogy egy olyan ember, aki még a koreai háborúban szolgált katonaként, még mindig aktív, és fiatalokat megszégyenítő módon készíti a filmeket. Jelenleg épp Csehországban forgat egy középkori, történelmi mozit, és már bemutatásra készen áll egy családi fantasyje (Four Kids and It) és egy előzménysztorija a Pán Péter és az Alice Csodaországban történetekhez (Come Away), amelyben Angelina Jolie partnere lesz. Közös szexjelenetre azért már ne számítsunk.

Judi Dench

Kor: 84 év

„Egyszerűen csak szeretnék mozgásban maradni, és tenni a dolgokat, ahogy eddig is tettem” – válaszolta az Oscar-díjas Judi Dench, amikor azt kérdezték tőle, milyen tervei vannak a jövőre nézve. A kérdés azért is volt fontos, mert a színésznőről köztudott, hogy az utóbbi években rengeteget romlott a látása, ugyanis egy makuladegeneráció nevű időskori megbetegedésben szenved, vagyis szépen lassan elveszíti a látását. Hathetente kezelésekre jár, a legjobb orvosok vigyáznak rá, szóval jó eséllyel azért még élvezhetjük a játékát egy darabig, például a Macskák musical filmváltozatában.

Pierre Richard

Kor: 84 év

Rég volt már az idő, amikor a magas, szőke férfi számított az európai komédiák egyik legnagyobb sztárjának, de ez nem jelenti azt, hogy a nézők szeretetét elveszítette volna. Pusztán annyi történt, hogy a francia komédiák sem olyanok már, mint fénykorukban, de ettől még sok készül belőlük, Richard pedig részt is vesz bennük. A magas, ősz férfi társat keres vagy a Vissza a gyökerekhez című filmjeit nálunk is bemutatták, csak sajnos visszhangtalanul tűntek el, de ne aggódjunk: idén is lesz Pierre Richard-film a magyar mozikban.

Maggie Smith

Kor: 84 év

Az angolok nemzeti kincse a filmjeiben jellemzően még a valós koránál is idősebbnek tűnik, lévén a filmesek szeretik neki adni a nehéz természetű, beszólogató matróna szerepkört, ő pedig örömmel lubickol benne. Bár 2015 óta jelentősen lassított a tempóján, továbbra sem vonul vissza: idén például látható lesz a kultkedvenc tévésorozat, a Downton Abbey mozifilmes változatában.

Shirley MacLaine

Kor: 84 év

Ugyan három évvel fiatalabb öccse, Warren Beatty már boldogan éli a nyugdíjas életet, MacLaine 1955 (!) óta folyamatosan dolgozik. Az évtized elején került újra reflektorfénybe, és kapott szerepet néhány népszerűbb filmben (Valentin-nap, Walter Mitty titkos élete), és bár mostanság érezhetjük úgy, hogy eltűnt, valójában csak nem kap túl izgalmas szerepeket. Ezen valószínűleg az idén érkező Nicole sem fog változtatni, amely a Télapó lányáról szól, aki át akarja venni a fatertól a családi bizniszt.

Woody Allen

Kor: 83 év

Ugyan színészként már messze nem olyan aktív, mint fénykorában, rendezőként esze ágában sincs leállni, ám úgy néz ki, ez most nem az ő döntése lesz. A Time’s Up mozgalom Hollywoodjában Woody Allen múltjával szinte lehetetlen lesz finanszírozókat találni a filmjeihez. Ezt jól bizonyítja, hogy már rég dobozban pihen az A Rainy Day in New York című projektje olyan színészekkel, mint Jude Law vagy Timothée Chalamet, a forgalmazó mégsem akarja bemutatni. Allen persze nem nyugszik bele a tétlenségbe: állítólag már dolgozik a következő filmjén, és európai/ázsiai finanszírozásból szeretne forgatni.

Donald Sutherland

Kor: 83 év

Az, hogy az ő fizimiskájával valaki sztárrá tudott válni Hollywoodban, tényleg azt jelenti, hogy bárki számára van remény, feltéve, ha olyan piszkosul tehetséges, mint Donald Sutherland. Az utóbbi években hajlamos volt belekényelmesedni a rosszfiú szerepkörbe, és rutinból nyomni, ám a Bizalom című sorozatban az idős John Getty szerepében megmutatta, hogy van még benne kraft. Idén Brad Pitt mellett láthatjuk egy sci-fiben (Ad Astra), és jelenleg egy tévésorozatot (The Undoing) forgat Nicole Kidman és Hugh Grant partnereként.

Robert Redford

Kor: 82 év

2007 és 2012 között egyáltalán nem állt kamerák elé, így már sokan akkor elkönyvelhettük a színészi visszavonulását, ám a 2013-as Minden odavan óta a színészi másodvirágzását éli. Mondjuk ez a rendezői karrierje rovására történik, de ez talán nem akkora baj: színészként egy kicsit mindig jobban bírtuk őt. A visszavonulás azonban, úgy tűnik, mégsem elkerülhető: állítása szerint a The Old Man & The Gun-ban utoljára villantotta meg csibészes sármját a kamerák előtt. Reméljük, meggondolja magát. Unatkozni így sem fog: filmfesztiválja, a Sundance ügyeit továbbra is lelkesen intézi.

Morgan Freeman

Kor: 81 év

Morgan Freeman hangja maga a nyugalom és béke szigete, mintha csak arra teremtették volna, hogy ő legyen a tökéletes narrátorhang. Ehhez egy kedves, jó kedélyű, aszexuális bácsi image-e társult, egészen addig, míg nemrég az ő neve is felmerült a szexuális zaklatási botrányokban. Sokakkal ellentétben az ő karrierjét nem vágta földhöz a történet: jelenleg is négy nagyjátékfilmje vár bemutatásra.

Jane Fonda

Kor: 81 év

Amikor egykori férje, a médiamogul Ted Turner kedvéért 1990-ben visszavonult a szakmájától, sokáig hihettük azt, hogy ez örökre szól. Végül „csak” 15 év kellett a visszatéréshez. Lassan indult be, de ahogy öregszik, úgy forgat egyre többet. Ahogy a róla szóló, tavalyi HBO-dokumentumfilmben beszélt róla: régen a férfiak nagyon fontosak voltak neki, és ez rengeteg idejébe került, most pedig már a munkájának él. A Grace és Frankie című sorozata évek óta nagy sikernek örvend, és a tavalyi Könyvklub című filmjét is zabálták a nézők.

Dustin Hoffman

Kor: 81 év

2017-ig bezárólag Dustin Hoffman egyáltalán nem lassított a munkatempóján, és a Meyerowitz-történetek cannes-i bemutatóján még őt ünnepelték, csakhogy ősszel jött a #metoo, Dustin Hoffmanról pedig az elsők között derült ki, hogy vaj van a füle mögött. Évtizedekkel ezelőtti kellemetlen ügyek sorozata látott napvilágot, a színészt pedig még nagy nyilvánosság előtt is kérdezték az ügyeiről, amikor ő csak önmagát akarta ünnepeltetni a Meyerowitz-történetek egyik vetítésén, és ezt láthatóan nehezen viselte. A botrányok hatására visszavonult, és nem tudjuk, láthatjuk-e/akarjuk-e látni valaha új filmben.

Anthony Hopkins

Kor: 81 év

Anthony Hopkins sosem titkolta, hogy színészként az egyik legfontosabb motivációja a pénz, szóval amíg jól keres, bátran mond igent az olyan nagy rakás trágya filmekre is, mint a Transformers – Az utolsó lovag, aminek saját bevallása szerint nem értette a forgatókönyvét (a nézők is ugyanígy voltak ezzel). Ha nincs mellette egy erős kezű rendező, hajlamos haknialakításokra, de még ezeket is sokszor jobb nézni, mint sok színész legjobb próbálkozásait. Idén Benedek pápa bőrébe bújik a The Pope című filmben, és a felesége, Stella Hopkins rendezői ambícióit segíti azzal, hogy főszerepet vállalt az Elyse című produkcióban.

Christopher Lloyd

Kor: 80 év

Ha az emberre 78 éves korában rábízzák egy sorozatgyilkos szerepét (Nem vagyok sorozatgyilkos), akkor nem sok értelme van tartania attól, hogy kifogy a munkából. Ugyan a Vissza a jövőbe-filmek dokija a nyolcvanas években elért sikereinek már sosem tudott a közelébe jutni, ettől még szép karriert futott be karakterszínészként. Csak 2018-ban öt nagyjátékfilmben és három tévésorozatban szerepelt, ami még egy fénykorában lévő színésznek is becsületére válna, nemhogy olyasvalakinek, aki már 1975 óta van a pályán.

Jon Voight

Kor: 80 év

Angelina Jolie apukája azon kevés hollywoodi színész egyike, aki őszinte rajongója Donald Trump politikájának. Szerencsére emiatt nem kap kevesebb munkát: a Ray Donovan című sorozata mellett minden évben van ideje egy-két nagyjátékfilmet is készíteni. Most például egyik hőse, a republikánus Ronald Reagan életéről szóló drámában, a Reaganben szerepel, de a címszerep nem neki, hanem Dennis Quaidnek jutott.