Gesztesi Károly a munkába menet tudta meg, hogy együtt dolgozik fiával

“Mátéval kellemesen meglepődtünk, mikor a szinkronstúdió előtt összefutottunk, mert egyikünk sem tudta, hogy mindketten benne vagyunk, és az is kiderült, közös jelenettel kezdünk” – mondta a Blikknek Gesztesi Károly, aki a Creed II. című filmben Sylvester Stallonénak kölcsönzi majd a hangját, míg fia, Máté, Milo Ventimigliának.

A büszke apuka a lapnak elmondta azt is, Máté nem csak szinkronszínészként, de szinkronrendezőként is aktív. Már az apukáját is rendezte. “Megható jelentet is kaptunk, de többet nem árulhatok el. Minőségi időt töltünk egymással, erről bárki meggyőződhet a mozikban” – mesélte mosolyogva Gesztesi.