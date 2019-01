7 dolog, amivel az idén 20 éves Amerikai pite gazdagította a szexuális műveltségünket

Önkielégítés előtt magunkra kell zárni az ajtót

Jim Levenstein (Jason Biggs életre szóló alakításában) kanos kamaszokhoz méltó módon meglehetősen sok időt tölt maszturbálással, de hiába a nagy gyakorlat, önvédelmi mechanizmusokat nem képes kifejleszteni: az Amerikai pite kapásból azzal indít, hogy a srácra rányit az anyja, miközben épp pornófilmet néz videón (!). Jim azért persze próbálja menteni a helyzetet, de nem sok sikerrel, hiszen azt bírja mondani:

Épp egy természetfilmet nézek a lovak szerelmi életéről.

A leégéssorozat pedig később is folytatódik, immár az apja előtt is, úgyhogy ha valamit meg lehet tanulni az Amerikai pite-filmekből, az az, hogy zárt ajtó mögött nagyobb biztonságban van az ember egyszemélyes szexuális élete.

A szülői szexuális felvilágosításnál nincs kínosabb dolog a világon

Kamaszkorunkban attól rettegtünk, hogy egyszer majd eljön a pillanat, amikor apánk vagy anyánk tudálékos tekintettel belép a szobánkba, hogy elmagyarázza nekünk, mit kell csinálnunk a fiúkkal vagy lányokkal, ha arra kerülne a sor, és mindezt kínos virágnyelven teszi majd. Aki pedig már felnőtt, és az idők során anyává, apává vált, retteghet attól, hogy eljön a pillanat, amikor neki kell majd elmagyaráznia a fiának, lányának a kondom fontosságát és használatát. Az Amerikai pite amúgy nagyon szerethető apukája (Eugene Levy) a szexmagazinos felvilágosításával sokat tett azért, hogy legyünk akár kamaszok vagy felnőtt szülők, egy ilyen – amúgy szükséges és fontos – beszélgetésre csak úgy tudjunk gondolni, mint valami borzasztó kínos dologra.

Nem isszuk meg mások ott hagyott sörét!

Ennek a tételnek látszólag nincs sok köze a szexualitáshoz, közben meg mégis. Mivel Kevin (Thomas Ian Nicholas) a barinőjével (Tara Reid) való aktus után nem igazán talál helyet, ahová nyomot nem hagyva elélvezhetne, jobb híján egy félig teli műanyag söröspoharat választ. A cuccot aztán kultúremberhez méltó módon nem önti ki, hanem otthagyja a szobában, és az épp arra járó Stifler (Seann William Scott) a nézők legnagyobb megdöbbenésére felhörpinti azt, felejthetetlen arckifejezést produkálva. Seann William Scott szerencséjére az alkotók nem valódi spermát, hanem sima tojásfehérjét tettek a sörébe, bár nekünk ennek ellenére se lett volna gusztusunk megkóstolni a löttyöt.

A szexuális segédeszközök kreatív használata

Valljuk be, tizenéves korunkban nem a szexshopokban költöttük a zsebpénzünket szexuális segédeszközökre, így a csináld magad mozgalom híveiként kellett megoldani a dolgot. Na, ebben bizonyult szuper kreatívnak Jim, aki meglátta édesanyja forró pitéjében a kihagyhatatlan lehetőséget. A jelenet a rövidsége ellenére – tényleg alig mutatnak valamit – legendás lett, bár tavaly láthattuk egy kreatívabb verzióját is: a Szólíts a neveden főhőse egy lédús barackot használt vágyai kielégítésére, megspórolván ezzel a macerás pitesütést, és támogatva az egészséges, gyümölcsökben gazdag életmódot.

Megismertette a világgal a MILF-eket

Ma már egy tizenéves és egy nyugdíjas is pontosan tudja, mit jelent az a rövidítés, hogy MILF, húsz éve viszont még egyáltalán nem volt ez így. Bár a filmtörténet első csábítójaként inkább a Diploma előtt Anne Banncroftját szokás emlegetni, a MILF kifejezés inkább a kilencvenes évek végén épült be a köztudatba, nem utolsósorban az Amerikai pitének köszönhetően. A kifejezést John Cho karakteréhez kötik, aki nemes egyszerűséggel csak MILF Guy no. 2-ként szerepel a stáblistán, mivel így nevezi Stifler csábító anyukáját, akivel Finch érzéki kalandba keveredik egy félreeső szobában. Az eltelt két évtizedben a MILF egy önálló pornós kategóriává nőtte ki magát.

A szex online is közvetíthető

Ma már dől ránk az online pornó, és ha élőben akarjuk nézni, amint valaki épp a kamerák előtt vetkőzik, önkielégít, szexel, számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. 1999-ben ez még egyáltalán nem volt így, és szegény Jim amúgy sem akarta megosztani a világgal mindazt, ami a gyerekszobája falai közt történik, egyszerűen csak fel akarta venni az ott vetkőző cseh cserediáklányt a kamerájával, és a haverjaival megnézni a „show-t”. A felvétel azonban közkinccsé vált a véletlenül elindított netes közvetítésnek hála, így Jim azelőtt művelte magas fokon az online pornóközvetítést, hogy az igazán berobbant volna a mindennapjainkba.

Sosem tudhatod, mit rejt a szelíd külső

Szegény Jim az Amerikai pitében annyit szív, hogy egy idő után még azt is kijelenti: utálja a szexet, és gyakorlatilag letesz a szüzessége elvesztéséről. Ekkor azonban a sors összehozza a zenetáboros Michelle-lel (Alyson Hannigan), és bár eleinte unalmasnak tartja a lányt, mert egyfolytában az ócska történeteivel fárasztja őt, hamarosan elhangzik az

És egyszer a zenetáborban furulyát dugtam a puncimba

mondat, és ez mindent megváltoztat. Jimmel együtt mi is megtanultuk a leckét: nem minden(ki) az, aminek elsőre látszik.