Ilyen gyönyörű kismama Kiss Ramóna – fotó

Kiss Ramóna a terhessége utolsó napjaiban jár, ám várandósan sem hanyagolja el a mozgást. Az RTL Klub műsorvezetője igyekszik odafigyelni születendő kisfia, Noé és a saját egészségére – írja a Bors.

Mint mondja, várandósan is fontosnak tartja a mozgást. „Addig és úgy csinálom, amíg ez mind a kettőnknek megfelelő, semmit sem erőltetek. Egész egyszerűen jólesik” – írja Insta-oldalán Kiss Ramóna. A bulvárlap úgy tudja, a műsorvezető kismamajógára is járt, illetve az otthoni terhestorna-videókat is kipróbálta, amit a pocaklakó is élvezett.

Kiss Ramónáék a hírek szerint január 20-ra várják első gyermekük érkezését.