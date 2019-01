Delfinekkel úszkált Hosszú Katinka – fotók

Szabadon élő delfinekkel és a példaképével (a 28 éves Christel Simmsszel) úszott a Makua Beach-en a december óta Hawaiin edzőtáborozó Hosszú Katinka. Erről lelkendezve számolt be a közösségi oldalán a háromszoros olimpiai bajnok.

„Micsoda nap, úsztam ma a példaképeimmel, delfinekkel a Makua Beach-en, köszi az élményt Christel!” – írta a képekhez.

Hosszú Katinka a kemény edzések mellett azért a pihenésre és a kikapcsolódásra is igyekszik időt szakítani Hawaiin – mint erről az Insta-oldalán kiposztolt fotók is tanúskodnak: hol forrónadrágban robogózik, hol tradicionális hawaii esten vesz részt, hol pedig a Waikiki Beachet járja be.