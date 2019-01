Ma 43 éve halt meg Agatha Christie: leleplezzük a leghíresebb gyilkosait

Az internet legdurvább reakcióit élheti át manapság az, aki egy nyilvános fórumon vagy cikkben elspoilerezi egy film, egy könyv, egy sorozat fontos fordulatát, ne adj’ isten végét. Így van ez még az olyan alkotásoknál is, amik teljesen nélkülözik a meglepő fordulatokat, és pláne így van a krimiknél, ahol rengeteg néző leli örömét abban, hogy a történet nyomozójával együtt próbálja megfejteni a gyilkos kilétét. Persze egy igazán jó krimi olyankor is jó, ha már tudjuk a gyilkos kilétét (mindenki látott már életében legalább egy Columbo-epizódot), amit jól jelez, hogy a legnépszerűbbeket az ember az élete során akár többször is hajlandó kiolvasni, megnézni.

Ilyenkor leginkább az adja az olvasás, nézés savát-borsát, hogy próbáljuk megfejteni: az író, rendező hol hagyta számunkra azokat az apró nyomokat, jeleket, amikből előre rá lehet jönni az elkövető kilétére, vagy adott esetben milyen logikai bakikat ejtett az ehhez vezető úton. Ez a játék sokszor van annyira izgalmas, mint annak megfejtése, hogy ki lehet a gyilkos, és vannak olyanok, akik már az első nézés, olvasás alkalmával ezt az élményt keresik. Nekik szeretnénk kedvezni ultraspoileres összeállításunkkal, melyben a 43 éve elhunyt Agatha Christie leghíresebb regényeinek elkövetőiről rántjuk le a leplet.

Az Ackroyd-gyilkosság

Miről szól?

King’s Abbot városát egy öngyilkosság rázza meg. Mrs. Ferrars véget vet az életének, miután az a pletyka kezd terjedni róla, hogy meggyilkolta a férjét, csak hogy a szeretőjével, Roger Ackroyddal lehessen. Ackroyd nehezen viseli szerelme elvesztését, rokonai meglátogatják, csakhogy az egyik este holtan találják a szobájában: valaki nyakon szúrta őt. Hercule Poirot-ra vár a feladat, hogy leleplezze a tettest.

Ki a hunyó?

Poirot kideríti, hogy Mrs. Ferrars valójában azért lett öngyilkos, mert megzsarolták: elmondják a világnak, hogy ő gyilkolta meg a férjét. Halála előtt azonban a nő elküldött egy levelet a szeretőjének, melyben leleplezte a zsaroló személyét, a férfi pedig (James Sheppard doktor, a történet elbeszélője) a levelet akarta visszaszerezni Roger Ackroydtól, és eközben gyilkolta meg.

Tíz kicsi néger

Miről szól?

Devon partjainál, a Néger-szigeten járunk, ahova tíz, egymás számára ismeretlen ember kap meghívót egy pazar villába. A vacsoránál a rejtélyes meghívó gramofonnal egy üzenetet ad át nekik: az asztalnál ülők mindannyian gyilkosok, de a bűnükért sosem kellett felelniük. A háborgó tenger miatt a szigetről nincs kiút, a segélyhívásokat nem hallják, és valaki egymás után kezdi meggyilkolni a vendégeket.

Ki a hunyó?

Lawrence John Wargrave bíró az epilógusban egy levélben leplezi le magát. Megírja, hogy mindig vonzotta a gyilkosság gondolata, de sosem akart ártatlanokat ölni, így esett a választása a fenti kompániára. A saját halálát megrendezte, hogy rá ne gyanakodjanak tovább a még életben maradt vendégek.

A ferde ház

Miről szól?

A ferde házban a gazdag Leonides család három nemzedéke él. Miután Aristide-et, az öregurat megmérgezik, unokája, Sophia és vőlegénye, Charles nyomozásba kezdenek. Gyakorlatilag mindenkiről kiderül, hogy volt oka és lehetősége is végezni az öreggel, hiszen a mesés örökség sokak számára lehet csábító akár egy ilyen szörnyű tett elkövetésére.

Ki a hunyó?

Josephine, a tizenkét éves, nagyon okos, krimirajongó kisunoka, aki a naplójába is beleírja, hogy „Ma megöltem nagypapát”. A rendőrség számára azonban Edith de Haviland az elkövető, mivel a nyilvánosság számára ezt a látszatot akarja kelteni. Edith elviszi fagylaltozni a kislányt, és ők ketten útközben halálos „balesetet” szenvednek.

Örök éj

Miről szól?

Nem tartozik Christie legismertebb történetei közé, az összeállításba így inkább azért került be, mert az írónő többször is ezt nevezte meg a kedvencének a sajátjai közül. Michael egy feltörekvő fiatalember nagy álmokkal. A Cigánytanya nevű gyönyörű helyen akarja felépíttetni álomházát kedvenc építészével, Santonix-szal, és az álom megvalósítása lehetővé is válik számára, amikor elveszi a dúsgazdag és szép amerikai lányt, Ellie-t. A birtokról azonban kiderül, hogy elátkozott, egyre furcsább dolgok történnek, végül pedig Ellie-t holtan találják, miután elmegy a szokásos lovaglására.

Ki a hunyó?

Az Örök éj sokáig inkább tűnik romantikus regénynek, mint kriminek, de Christie nem tagadja meg önmagát. A gyilkos maga Michael, akinek már Ellie előtt is viszonya volt a gyönyörű Gretával, és együtt tervelték ki minden részletre kiterjedően, hogy a jobb élet reményében Michael elveszi Ellie-t, majd miután eltette láb alól, megkapja az örökséget, és elveheti feleségül Gretát.

Az ABC-gyilkosságok

Miről szól?

Poirot levelet kap egy személytől, aki ABC-nek nevezi önmagát. A rejtélyes levélben egy hamarosan bekövetkező gyilkosságot vázol fel, ami meg is történik. Újabb levelek érkeznek, amiket újabb gyilkosságok követnek, Poirot pedig az elhunytak rokonaival, ismerőseivel veszi fel a kapcsolatot, hogy leleplezze a sorozatgyilkost, aki minden áldozata mellett egy ABC-menetrendet hagy.

Ki a hunyó?

A sorozatgyilkosság valójában csak álca: Franklin Clarke az ABC-gyilkos, akinek testvére örökségére fájt a foga, de félt, hogy annak újabb házassága miatt elveszítheti azt, ezért a motivációját elrejtendő tettét sorozatgyilkosság álcájába csomagolta.

Gyilkosság az Orient expresszen

Miről szól?

Poirot-nak sürgősen vissza kell térnie Isztambulból Londonba, és ehhez az Orient expressz szolgáltatásait választja. Egy amerikai utas, Samuel Ratchett azonban a segítségét kéri: sejtése szerint valaki meg akarja gyilkolni őt. Poirot nem szimpatizál a fickóval, ezért visszautasítja a felkérést a nyomozásra, az úton azonban bekövetkezik a gyilkosság, és minden utas gyanús egy kicsit…

Ki a hunyó?

Christie egyik legcselesebb regényéről van szó. Ratchettről a nyomozó gyorsan kideríti, hogy valójában egy Casetti nevű hírhedt bűnöző volt, akinek egy tragikus kimenetelű emberrablás fűződik a nevéhez, a vonaton utazók pedig így vagy úgy mind kapcsolódnak a tragédiához, és együtt tervelték ki a Casetti ellen elkövetett bosszújukat, majd egymás után mindannyian le is sújtottak rá.

Halál a Níluson

Miről szól?

A gazdag Linnet barátnője, Jaqueline kérésére alkalmazza intézőként annak jegyesét, Simont. Linnet azonban hamarosan összejön Simonnal, majd össze is házasodnak, Jaqueline pedig képtelen nekik megbocsátani, és még a nászútjukra, egy nílusi hajóútra is követi őket. A hajón természetesen ott tartózkodik Poirot, és amikor Linnet-t valaki meggyilkolja, azonnal a kezébe veszi az irányítást.

Ki a hunyó?

Egy páros tervelte ki Linnet meggyilkolását: Simon és Jaqueline. A férfi ugyanis végig szerette az exét, és csak a vagyona megszerzéséért vette el feleségül a gazdag nőt. A tervük megvalósításába azonban több hiba is csúszik, így Linnet mellett újabb áldozatokat is követel.

A kristálytükör meghasadt

Miről szól?

Az ünnepelt színésznő, Marina Gregg fényűző fogadást rendez. Az eseményen Heather Badcock is megjelenik, és egy mérgezett italtól az életét veszti. A poharat maga a házigazda nyújtotta át neki, de senki sem talál semmilyen indítékot, amiért meg akarta volna ölni, így az a gyanú merül fel, hogy valaki eredetileg Marinát akarta eltenni láb alól, csak az épp továbbadta az italát az ott lévő Heathernek. Miss Marple nyomozni kezd…

Ki a hunyó?

Kiderül, hogy amikor Heather a fogadásra érkezett, elmesélte a színésznőnek, hogy fiatalon akkora rajongója volt, hogy még nagybetegen is elment autogramot kérni tőle. Marina összerakja a képet: a nő fertőzte meg azzal a betegséggel, ami miatt sok évvel ezelőtt fogyatékos gyermeke született. Ezt azóta sem tudta feldolgozni, ezért bosszúból ő mérgezi meg Heathert.

Öt kismalac

Miről szól?

Hercule Poirot-t egy fiatal lány, Carla keresi fel, akinek anyját tizenhat éve elítélték a férje meggyilkolásáért. A lány meggyőződése, hogy az anyja ártatlanul ül, és szeretné, ha a nyomozó is megerősítené az elméletét. Carla anyja bevallja, hogy a méreg az övé volt, de azért szerezte be, hogy öngyilkosságot kövessen el férje hűtlenkedései miatt – csak aztán valahogy a férfi sörében kötött ki.

Ki a hunyó?

Elsa Greer, a férfi fiatal szeretője, aki nem vette jó néven, hogy Amyas el akarta hagyni őt, hogy visszamenjen a feleségéhez. A megfejtés ugyan meggyőző, de ennyi év távlatából bizonyíthatatlan még egy olyan mesternyomozó számára is, mint Poirot.

Gyilkosság meghirdetve

Miről szól?

Chipping Cleghorn városkájában a helyi lap apróhirdetései között valaki meghirdet egy gyilkosságot pontos helyszínnel és időponttal, a gyilkos és az áldozat megnevezése nélkül. Némi perverz érdeklődéstől hajtva meglehetősen sokan odamennek, aztán a villany kialszik, lövés dördül, és Rudi Schulz életét veszti. Még szerencse, hogy a helyi nyomozó segítséget kérhet az épp a környéken tartózkodó Miss Marple-től az ügy felderítésére.

Ki a hunyó?

Charlotte Blacklock, aki a testvérének, Leititiának adja ki magát. Miután rájött, hogy a nővére kapná az örökségüket, inkább eltette láb alól Németországban, és Angliába visszatérve felvette a személyazonosságát. Miután azonban Rudi leleplezhette volna a titkát, úgy döntött, megöli őt is.