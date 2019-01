Így nézett ki Vasvári Vivien 18 évesen

Vasvári Vivien elég interaktív a közösségi oldalán, nagyon sok kérdezz-felelek estét rendez, a rajongók pedig odavannak ezért – több ezer kérdés és kérés érkezik be a luxusfeleséghez rövid idő alatt. Már többen kérték, hogy mutasson magáról évekkel ezelőtti képeket, így most egyszerre többet is kaptak a követők, most ezek közül szemeztünk.

Vasvári Vivi egy későbbi posztjában elárulta, hogy már annak idején is szerette a fehérneműs fotózásokat, ezt a szokását pedig a mai napig tartja, sőt évente kétszer még ennél is szexibb fotósorozatot készíttet magáról, amit valószínűleg csak Fecsónak mutat meg.