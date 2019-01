Tápai Szabináék megmutatták a kislányukat

Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya november végén született, de egy hétig titkolták, hogy világra jött, majd a Story magazin címlapján árulták el az örömhírt. A két sztársportoló eddig rejtegette a kislányt, csak „részleteket” mutattak belőle, most viszont teljes egészében láthatjuk, méghozzá a BEST címlapján.

A család életét alaposan felforgatta a kis Milla, de természetesen mindenki imádja, főleg Bence, aki egyenesen odavan a kishúgáért. „Azt hiszem, nincs nagyobb öröm egy szülő számára, mint látni, hogy a gyereke mennyire szereti a testvérét – mondta a lapnak Tápai Szabina, aki szerint a lánya nagyon hasonlít a bátyjára. – Egy az egyben úgy néz ki, mint ahogy Beni kinézett. Ugyanolyan haja van, bár egy kicsit világosabb, és az ő arcocskája is olyan kerek. A természetük is megegyezik, a fiam pici babának ugyanolyan türelmes és nyugodt volt, mint a kishúga.”

A büszke szülők arról is meséltek, miben más a második gyerek, a körülményekről és a továbbiakról is szót ejtettek, melyekről a mai BEST magazinban bővebben olvashatsz.