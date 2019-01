Seress Zoltán nem szeretné, ha fia a színpad mögött nőne fel

Seress Zoltán, a Korhatáros szerelem egyik főszereplője nemcsak a televízióban, de a színházban is rengeteget dolgozik. Ugyancsak színész feleségével, Szorcsik Krisztával 18 évnyi házasság után színpadra visznek egy közös darabot. „A feleségem találta ezt a Matei Visniec-darabot, és amikor megmutatta, egyből lelkes lettem” – mondta a BEST magazinnak Seress Zoltán, aki arról is mesélt, hogy otthon milyen szabályok szerint élnek.

„Fontosnak tartom, hogy a fiunk kisgyerekként élje az életét, és ne ahhoz alkalmazkodjon, amiben mi élünk. Én is felnőttem anélkül, hogy a színházban töltöttem volna a napjaimat, és mégis színész lett belőlem. Szeretnénk, ha szabadon dönthetne. Persze ezzel megnehezítjük sokszor az életünket, de nekünk megéri” – mondta a színész a lapnak.