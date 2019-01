Rubint Réka popsiját mutogatva szólt be a kétkedőknek

Rubint Réka képeinél a követők 80% nagyon jóindulatú, és csodálják a fitneszlady-t, amiért önerőből idáig jutott a férjével együtt. A maradék 20% azonban nem így gondolja, kritizálják, negatív kommenteket írnak… Ezt sokáig megpróbálta kizárni Réka, de most elszakadt a cérna, visszaszólt azoknak, akiknek nem tetszik, ahogyan ők élnek.

,,Ez a fotó azoknak, akik csak annyit tudnak kiköhögni magukból, hogy minden fotóm Photoshop. Bocs! Erről most lemaradt! A talpam azért koszos, mert egész nap mezítláb sétálunk a szigeten! Ja! És “s*ggbugyit” sem vettem most fel a fürdőruha fölé! Ez a valóság! Meg az elmúlt 26 év! Lehet felhúzni a cipőmet, oszt csinálni! Hajrá! Ezt csak azokért, akik annyira utálnak, hogy mégis mindig engem lesnek” – írta Rubint Réka az Instagram oldalán, ahol még ezek után is felháborodtak páran, de a többség megvédte a fitneszlady-t.