Demcsák Zsuzsa vallomása: bántotta a volt férje

Demcsák Zsuzsa elképesztő dolgot árult el házasságáról Jakupcsek Gabriella műsorában – írja a Blikk.

„Nekem két dolog fontos az életben. Az egyiket Tamarának hívják, a másikat Benedeknek hívják, semmi más. Tehát értük bármit és mindent” – mondta Demcsák Zsuzsa, akinél Jakupcsek Gabriella arra is rákérdezett, hogy volt férje a gyerekei előtt is bántotta-e őt. Erre a műsorvezető csak bólintott. Demcsák Zsuzsa elmondása szerint azért tűrte sokáig a megaláztatásokat, mert előtte az édesanyja és a nagyanyja példája élt mindig, vagyis az örökké tartó párkapcsolat mintáját szerette volna követni. Többek között ezért volt olyan nehéz beismernie, hogy tovább kell lépnie a saját és a gyerekei érdekében is.