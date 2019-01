Vitray Tamást sokkolta Baló György betegsége

Tegnap derült ki, hogy Baló György súlyos betegséggel küzd, ami már tavaly év elején kiderült, de eddig tudták helyettesíteni a kollégák. Most azonban úgy döntött, január 8-tól nem lesz képernyőn egészen addig, amíg meg nem gyógyul. „Négyévnyi napi műsorkészítés után pihenésre és orvosi kezelésre van szükségem, ezért a műsort saját kérésemre január 8-tól szüneteltetjük” – mondta tegnap Baló György. A hír hallatán több kollégája is jobbulást kívánt neki, köztük volt Vitray Tamás is.

„Megrendített, hogy ekkora a baj, nagyra tartom őt, jó barátom, remélem, minél hamarabb meggyógyul és visszamegy dolgozni. Sosem felejtem el, Gyuri szerkesztő apukája nem örült a fia televíziós szárnypróbálgatásainak. Gyuri megkért, hogy menjek el hozzájuk, beszéljek az apukájával, győzzem meg, hogy ez egy jó ötlet, és hogy a fia igenis tehetséges” – emlékezett vissza Vitray Tamás.