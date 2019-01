Csúnyán elbántak Vámos Miklóssal és Koncz Zsuzsával

Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa egy plakáton mosolyognak tavaly megjelent könyveik apropóján. Nem maradt azonban maradéktalan az öröm, hiszen a transzparenst összefirkálták, méghozzá nem is akárhogyan… Az író nagyon kiakadt, a közösségi oldalán írta le, mi a véleménye ezekről a huligánokról.

„Na, emberek. Ezt kapjuk ma, amiért plakátra kerültünk. Koncz, a pélyi parasztcsalád sarja, és én, a félig szláv (anyám neve Ribárszky). De azért az atyai ág zsidó volt, míg egészen kiirtották őket. Az ő nevükben juszt is zsidó leszek, s tiltakozom. Ámbár sejtem, a tettesek nem tudják, mit cselekszenek. Uszítóikra (előretoltak, sorosozók, új kultúrát teremteni óhajtók) szórom a lehető legsúlyosabb átkokat. S üzenem: ez itt az én hazám is, takarodjanak el ők. S ha van képük, csak uszítsanak és zsidózzanak tovább, 2019-ben is. Aztán egyék meg, amit főztek. Erre nincs bocsánat” – írta Vámos Miklós. A képhez 1200 komment érkezett, a legtöbben nem értik, miért jó ez bárkinek is, egytől egyig kiállnak az író mellett a követők.