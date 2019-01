Lehidalsz: elképesztően kigyúrta magát Polgár Kriszta – fotó

Polgár Kriszta, a Miss Earth Hungary 2008-as győztese közösségi oldalán mutatta meg kitartó munkájának gyümölcsét. A kétgyermekes anyuka elképesztően kigyúrta magát, amit követőinek is megmutatott. Az egykori szépségkirálynő a bejegyzésben arra is bátorítja rajongóit, hogy ne féljenek az izmaikon dolgozni. Szuper motivációs kép, az egyszer biztos:

Polgár Kriszta másfél éve él családjával Amerikában. Nemrég arról is beszélt, hogy hazahúz a szíve, de egyelőre nem költöznek haza Magyarországra.