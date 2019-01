Keszthelyi Vivien szerelme ellen versenyez

Pár nappal ezelőtt derült ki, hogy Keszthelyi Vivien – első magyar nőként a Forma-3-ban versenyezhet. Jövőre, első magyar nőként átül a Formula 3 világába, és újabb szintet lépve megpróbálja felvenni a versenyt azokkal a javarészt férfi pilótákkal, akik a kategóriában a nemzetközi mezőnyt képviselik. Most napvilágot látott a hír, hogy a rengeteg versenyző mellett a szerelme ellen is meg kell küzdenie, hiszen David Schumacher is ebben a kategóriában ül volán mögé.

„Sokan kérdezték a baráti körünkből, hogy milyen kihatással lesz a kapcsolatunkra, hogy egy sorozatban indulunk. Ennek nincs jelentősége, hiszen mindketten a karrierünket tartjuk szem előtt és egy profi autóversenyzőnél elengedhetetlen, hogy külön tudja választani a magánéletet a versenyzéstől. Amellett, hogy a legjobb eredményt szeretnénk elérni, más céllal vágunk majd neki az első Forma-3-as sorozatunknak. Davidnek már van tapasztalata ebben a formula kategóriában, neki az autó megismerése a fő cél. Nekem ez lesz az első formaautós bajnokságom, így én a tapasztalatszerzést, a vezetéstechnika elsajátítását és a W Series-re való felkészülést tartom elsődlegesnek” – mondta Keszthelyi Vivien, aki a Winter Series-ben való indulással a legfiatalabb és egyben az első női pilóta lesz a magyar autósport történetében, aki egy teljes szezon keretein belül eljut a nemzetközi Forma-3-as kategóriáig.