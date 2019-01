Ez okozta a problémát Janza Kata és 22 évvel fiatalabb párja között

Janza Kata és 22 évvel fiatalabb szerelme szakítottak, de nemrég újra egymásra találtak. Pesák Ádám őszintén beszélt kapcsolatukról:

„Eleinte igenis bántott, hogy engem csak akkor vesznek észre, ha Kató is ott van, különben köszönésre sem méltatnak. Ő már egy legenda, mindenki körülzsongja. Nem irigy voltam én, egyszerűen sértette az önérzetemet, hogy keresztülnéznek rajtam. Egyszer a hátam mögött még Janzáné Pesák Ádámnak is tituláltak. Na, akkor bekattantam. Két év után lett is egy kis szünet a kapcsolatunkban, mert megzavarodtam. Az egómmal volt a baj, nem a szerelmünkkel…” – mondta Pesák Ádám, akinek sikerült Janza Katával megbeszélnie a problémákat, és kapcsolatuk azóta kiegyensúlyozott.

„Katóval újrakezdtük, és határozottan magasabb szintre lépett a kapcsolatunk. Csodálatos most együtt! Minden problémánkat megbeszéltük, és úgy döntöttünk, nem törődünk a világ szájával. Meg magabiztosabb is lettem az elmúlt három év során” – mondta Pesák Ádám.