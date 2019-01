Kiderült, mikor születhet meg Bódi Csabi harmadik gyereke

Bódi Csaba harmadszor is apa lesz, bár feleségével, Ginával nem terveztek még egy gyereket. A mulatós zenész most azt is elárulta, hogy mikor érkezik a kislánya.

Valentin-napra van kiírva, ami azért is különleges számunkra, mert a bátyám fia és az én fiam is ezen a napon született

– mondta Bódi Csabi a Ripostnak.

Az énekesnek tavaly nyáron kigyulladt a kocsija. Másodperceken múlt az élete, és mint mondta, ha nem tudott volna kiszállni a lángoló autóból, sosem tudja meg, hogy lesz még egy gyereke.

A család már javában készül a kislány érkezésére, a legfontosabb dolgokat megvették. Sőt, nemrégiben Dubajban jártak, ahol vettek neki egy ékszerszettet.

(Blikk)