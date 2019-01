Ma lenne 84 éves Elvis, ha még élne… Vagy még mindig él?

Kezdjük a hivatalos verzióval: 1977. augusztus 16-án találtak rá az erősen megromlott egészségi állapotú (iszonyatosan elhízott, ráadásul szívbeteg) Elvis Presley-re ájultan, a fürdőszobájában – nem sokkal később halt meg a memphisi Baptista Kórházban. A halál hivatalos, hitetlenek által elfogadott oka drogtúladagolás miatti szívroham volt, és nem találták nyomát idegenkezűségnek. Meglepően sokan voltak azonban azok, akik ezt nem fogadták el. Egy hetvenes évek végi felmérés szerint az amerikaiak 4 százaléka hitte azt, hogy a hivatalos verzió csak kamu, és Elvis még mindig él. Ez lehet, hogy nem hangzik soknak, de egy 300 millió lakosú országban 12 millió embert jelent, ami több, mint Magyarország teljes lakossága.

Azóta persze már valószínűleg kevesebben vannak a hívők, és azt is hozzá kell tennünk, hogy amennyiben Elvis halála tényleg kamu volt, 2019-re fordulva amúgy is valószínűtlen, hogy még mindig élne: a rock and roll legnagyobb csillagai általában nem arról híresek, hogy megérik az aggastyánkort. De milyen elméletek vezettek ahhoz, hogy ennyi ember azt higgye, a világ legnagyobb rock and roll sztárjának halálát csak megrendezték? A Király 84. születésnapjára ezeket gyűjtöttük egybe.

A rejtélyes helikopter

Sokan felhozták, hogy egy rejtélyes helikoptert láttak feltűnni Graceland környékén az idő tájt, amikor rátaláltak Elvisre. Egyesek egészen odáig mentek, hogy látták, amint ez a bizonyos helikopter leszállt a birtokon. Az elmélet szerint a gép az FBI kötelekébe tartozott, és a kormányzat segített a Királynak abban, hogy halottnak tettethesse magát. Ezt úgy oldották meg, hogy egy másik holttestet vittek a birtokra, miközben maga Elvis a helikopterrel távozott. Erre állítólag azért volt szükség, mert az énekest bevonták a tanúvédelmi programba, miután tanúskodott nekik a Testvériség nevű maffiózóbanda ellenében.

A gyanús temetés

Az emberek fantáziáját az is alaposan megmozgatta, hogy a Király temetését gyanúsan gyorsan, mindössze két nappal a halála után megtartották. Az utolsó útjára így is rengetegen kísérték el, több mint nyolcvanezren voltak a búcsúztató ceremónián, de sokan úgy vélik, láthatóan előre megrendezték az egészet.

A hitetlenséget táplálta néhány fotó kiszivárgása is, amelyek a nyitott koporsóban mutatták a rock and roll sztárt. Elvis a képeken kifejezetten a jobb formáját mutatta, és egyáltalán nem arra a kegyetlenül elhízott figurára emlékeztetett, amilyennek az utolsó időszakában láthatták, ezért egyesek arra gyanakodtak, hogy a Király teste helyett egy élethű viaszbábu került a koporsóba. A gyanújukat ráadásul az is erősítette, hogy a sírkövön Elvis középső nevét, az Aront Aaronnak írták, mintha a család nem akarta volna, hogy hivatalosan is eltemessék. A gond csupán az, hogy Elvis hiteles, valódi neve tényleg Aaron volt, csak ő az élete során valamiért Aronként használta, és sok dokumentumában meg is változtatta e szerint.

A titkosított boncolási jegyzőkönyv

Szintén nem könnyítette meg a tisztánlátást, hogy Elvis apja, Vernon ötven évre titkosíttatta fia boncolási jegyzőkönyvét. Az okosok szerint a dokumentumokból egészen nyilvánvalóan kiderül majd valami turpisság, már ha megéljük 2027-et, amikor a titkosítást végre feloldják.

A titokzatos Jon Burrows

Elvis Presley halála után mindössze egy nappal többen egy rá feltűnően hasonlító férfiról számoltak be, aki a memphisi repülőtéren vásárolt repülőjegyet magának Buenos Airesbe, csak oda. Állítólag ekkor hagyta el az országot, hogy távol Amerikától új életet kezdjen. A legenda szerint Jon Burrows névre vette a jegyet, ami már csak azért is érdekes, mert ez volt az az álnév, amin a sztár rendszerint becsekkolt a hotelekbe, amikor épp turnén járt.

A fotó a medencénél

1977. december 31-én Mike Joseph a családjával látogatta meg Gracelandet, hogy lerója tiszteletét a Király előtt. Ahogy jó turistához illik, lőtte a fotókat rendesen, majd előhívás után meglepetés várta: a medence melletti ház ablakából az egyik fotón Elvis nézett vissza rá. A fotónak komoly hírértéke lett, körbejárta a sajtót, ám később Larry King egy interjúban tisztázta, hogy a fotón Elvis biztonsági főnöke, Al Strada volt látható. Persze nem mindenki hitte el a magyarázatot. Sokan úgy vélték, hogy a halála megrendezése után Elvis gondnoknak álcázta magát, és továbbra is Gracelandben élt.

A maffiaszál

Az egyik legnépszerűbb következtetés szerint, melyre egy 1988-ban megjelent kötet, az Elvis él? szerzője, Gail Brewer-Giorgio jutott, Elvis beépült a maffiába, és ezzel párhuzamosan az FBI besúgójaként is dolgozott. Mint fentebb már említettük, állítólag a Testvériség nevű bandáról adott le jelentéseket, ám amikor lelepleződött a bandatagok előtt, nem maradt más választása, mint a saját halálának megrendezése és az FBI tanúvédelmi programja.

A Reszkessetek, betörők!-szál

Elvis természetesen nem maradhatott ki minden idők legnépszerűbb karácsonyi filmjéből, a Reszkessetek, betörők!-ből sem. Abban a jelenetben, amelyben Catherine O’Hara egy reptéren próbál kétségbeesve jegyet venni, hogy hazajusson az otthon felejtett fiához, a háttérben feltűnik egy szakállas férfi, aki eléggé emlékeztet Elvisre. Az életkor is stimmel, a hajszín is, és az is gyanús, hogy Chris Columbus rendezte a Heartbreak Hotel című 1988-as Elvis-filmet, ráadásul ugye az is megvan, hogy a kis Kevin tíz perccel korábban a filmben hátrafésült hajjal tátogott a White Christmasre, ezzel is tisztelegve a Király emléke előtt. Persze az elméletet már megcáfolták (lásd a lenti videót), de természetesen így is vannak páran, akik hisznek benne.