Curtis Krisztinek: ,,Nem is értem, hogy bírtad”

Curtis tegnap délelőtt beismerte, hogy segítségre van szüksége, ugyanis nem tudott felülkerekedni a függőségén, ezért megkezdi a gyógyulási folyamatot. Tegnap bevallotta Majkának, hogy igaza volt, majd a párja, Kriszti is vallott az elmúlt két év nehézségeiről. Most pedig megköszönte neki a rapper, hogy eddig kitartott mellette, és ott volt, amikor szüksége volt rá.

curtis4ker Neked köszönöm a legtöbbet!kitartottál mellettem még akkor is mikor más már rég lelèpett.Nem is értem ,hogy bírtad. Te vagy az életem! @krisztike.09.26 melindafazakas Ez az igazi szerelem 💕 bezso1108 Ez a no egy angyal! 😇💗 s.erika00 És Majkanak @majesz187 A legigazibb baratod!!!!🙏 misel_csonka ❤️❤️

,,Neked köszönöm a legtöbbet! Kitartottál mellettem még akkor is mikor más már rég lelépett. Nem is értem, hogy bírtad. Te vagy az életem!” – írta Curtis a közösségi oldalán.