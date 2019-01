Meglepő, hogy miért kíváncsiskodtak Kulcsár Edina után

Amire a legtöbben kerestetek: Kulcsár Edina pattanásai

2017-ben és 2018-ban több cikk is megjelent arról, hogy Kulcsár Edina a „pattanásos bőrét mutogatta” a közösségi médiában. Ez pedig valamiért az egyik legfontosabb téma lett az emberek életében, ha a modellre kerestek.

Nos, Edina egyik legnépszerűbb posztja valóban ebből az időszakból származik, egészen pontosan az alábbi fotóhoz írta a következőket: „Lehet, hogy nagyon ritka esetben létezik a tökéletesség, de az nem biztos, hogy párosul olyan belső értékekkel, amivel egyesek rendelkeznek és ami sokkal többet ér a külsőségnél! Amikor tükörbe néztek, ez mindig jusson eszetekbe, és függetlenül attól, hogy éppen hogy látjátok magatokat, legyen csak önbizalmatok! Minden ember értékes, csak mindenki más és más miatt.”

Tény, hogy Kulcsár előszeretettel mutatja meg a világnak smink nélküli arcát, és amikor erről kérdezik, akkor mindig határozottan azt feleli, hogy tévednek azok a kommentelők, akik ilyenkor azzal támadják, hogy milyen csúnya egy ilyen kép. Szerinte ugyanis nem a smink nélkül bőr megmutatása a gond, hanem az, hogy eltorzult a világ.

Amire a legtöbben kerestetek: Kulcsár Edina férje

2018 augusztusában ment férjhez az első kisbabájával várandós Kulcsár Edina. A szertartáson csak a szűk család vett részt, összesen tizenhatan voltak jelen a ceremónián.

Szerettem volna, hogy a fiam házasságba szülessen, hiszen mégis más érzés a férjednek gyereket szülni, mint a vőlegényednek

– nyilatkozta az esküvő után a Best magazinnak Edina. Edina és férje, Csuti úgy tervezik, hogy egy második esküvőt is tartanak majd, ha már a kisfiuk nagyobb lesz, és tud járni. Természetesen Kulcsár Edina férjét hivatalosan nem Csutinak hívják, hanem Szabó Andrásnak. Egy bulin jöttek össze, és bár Szabó alapvetően üzletember, a kereskedelmi tévék benne is meglátták a lehetőséget, így az Ázsia Expresszben már közösen szerepelt Edinával, később pedig egy magazinműsor házigazdái lettek.

Amire a legtöbben kerestetek: Kulcsár Edina fia

Edina és Csuti gyermeke szeptemberben született. A kisfiú 5-6 nappal a kiírt időpont után, császármetszéssel jött világra, a szülőszobában pedig a büszke apuka mellett Edina édesanyja is ott volt. A szülők elég különleges nevet választottak első gyermeküknek, ez pedig a Szabó-Kulcsár Medox.

Amikor megtudtuk, hogy kisfiunk lesz, egy-egy papírra leírtunk Csutival tíz-tíz nevet, ami nekünk tetszik. Amikor összehasonlítottuk a listáinkat, egyetlen közös volt rajta, a Medox. Így egyértelmű lett a névválasztás… Igen, tudjuk, hogy Angelina Jolie fiát Maddoxnak hívják. Férfias, jól csengő név, nyilván ennek is szerepe volt abban, hogy születendő kisfiunk a Medox nevet kapja

– nyilatkozta Edina a Borsnak.

Amire a legtöbben kerestetek: Kulcsár Edina 2014

Utazzunk vissza kicsit a múltba, egészen 2014-ig, amikor Kulcsár Edina elindult a Miss World versenyen, melyet itthon meg is nyert, hogy aztán a világversenyen is megszerezze a második helyet (vagyis első udvarhölggyé váljon), és ő legyen abban az évben Miss World Europe. Az akkor huszonhárom éves Edina volt az első magyar lány, aki bekerült a legjobb öt közé ezen a megmérettetésen.

„Még mindig nem tudom felfogni, ami történt! Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy benne vagyok a legjobb ötben. Aztán pedig amikor az első udvarhölgyként kimondták a nevem, úgy éreztem, én vagyok a világ legboldogabbja. Nem gondoltam, hogy valaha ilyen megtiszteltetés érhet” – nyilatkozta a verseny után a 24.hu-nak Kulcsár.

Amire a legtöbben kerestetek: Kulcsár Edina Instája

Tényleg úgy tűnik, hogy az Instagram az új magyar bulvárlap. Ahogyan Ördög Nóra vagy ByeAlex esetében, úgy Kulcsár Edinánál is nagyon aktívan érdeklődnek az emberek a sztár közösségi oldala iránt. Kulcsár egyébként nagyon tudatosan építi az Instagram-fiókját, amelyben egyforma arányban vannak jelen a promóciós posztok, a gyermekéről készült fotók és a dédijéről készült csodaszép képek. Kulcsárnak 380 ezer követője van, és ha minket kérdeztek, nekünk ez a három kedvenc fotónk az Instájáról:

Kulcsár Edina bebizonyította, hogy képes építkezni a világversenyen elért kiváló helyezéséből. Nem ragadt bele a szépségkirálynői trónjába, hanem tudatosan dolgozott modellkarrierjén és műsorvezetői pályafutásán. De gyanítjuk, hogy összes szerepe közül az anyaságot imádja a legjobban.