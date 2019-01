Galambos Lajos: ,,Nem tudom, hol rontottam el…”

Már három éve húzódik Galambos Lajos áramlopási ügye, de az utóbbi időben háttérbe vonult, alig jelenik meg valami vele kapcsolatban. Sebestyén Balázsék azért hívták fel, hogy meséljen a Caminón szerzett tapasztalatairól, és persze ha már vonalban volt, az ügye állásáról is megkérdezték – meglepő dolgokat hallhattunk.

Nos, ezt tudjuk:

Galambos Lajos elmondta, hogy lemondott a bíró, aki eddig a tárgyalásokat vezette, bár elmondása szerint csak azért, mert ő lett az Érdi Járási Bíróság vezetője. Aki átveszi az ügyet, annak 40 ezer oldalnyi anyagot kell átnéznie, így nincs nagy tolongás a bíró helyére. Az is kiderült, hogy már hárman haltak meg, mióta tart a per: ketten, akik ártatlannak vallották volna Lajcsit, és egy nő, aki ellene vallott volna. A trombitás arról is beszélt, hogy azért ment a Caminóra, mert a börtönben megígérte magának, hogy végigmegy rajta, de sokáig nem emlékezett erre, most pedig a karácsonyi dalok előhozták az emlékeit. Továbbá kiderült az is, hogy gyakorlatilag senki nem tudja, hogy áll most az egész, hiszen októberben lett volna egy tárgyalás, amit elnapoltak, azóta áll az ügy, nem történik semmi, így a mulatós zenész sem tudott többet mondani.