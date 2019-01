Eke Angéla Tenerifén piheni ki a fáradalmakat

Eke Angéla csodásan szerepelt a Csak show és más semmiben, ennek ellenére a legnagyobb tanulság számára mégis az elfogadás volt, illetve az előítéletek elhagyása. A színésznő többször is lesérült a 10 hét alatt, rendesen igénybe vette a műsor testileg és lelkileg egyaránt, akárcsak a színházi elfoglaltságai, ezért úgy döntött, hogy végre kipiheni magát, ezt pedig Tenerifén teszi meg.

„2018 az eddigi legdurvább évem volt szakmailag. Mindez nemcsak fizikailag, hanem mentálisan és lelkileg is komoly erőfeszítést jelentett. Mivel idén is sűrű évnek nézek elébe, picit szerettem volna újult erővel belevágni, inspirálódni. A természet a második otthonom, így egy álmom vált valóra azzal, hogy télből nyárba utaztam el. A Kanári-szigeteken, az óceánparton szálltam meg, a hegyek közelében. Csak pár napra jöttem, de mivel nekem nem megy a semmittevés, ezért spontán megmásztam mezítláb egy sziklás, kavicsos vulkánt. Jól esett a kihívás és a fizikai fájdalom, úgy érzem, sikerült lábon kihordanom az előző évet. Amikor felértem a hegy tetejére, a végtelen óceán látványa tárult elém, amitől hatalmas boldogság töltött el. Megérte a hosszú, fájdalmas út, mert a végén jólesően nyugtáztam a csodát, életre szóló élmény marad” – kezdte a NLCafe.hu-nak Eke Angéla, aki azt is elárulta, hogy amint hazatért, folytatódik a kemény munka.

„Szükségem van a feltöltődésre, mert ha hazamegyek folytatódnak az előadásaim, és egy új darab próbái is elkezdődnek. Ezúttal a Trojka társulattal, Csehov Cseresznyéskert című művében Ánya nehéz és csodás szerepének megformálására készülök, Gryllus Dorka és Kulka János mellett. A hétköznapok mókuskerekén túl, az egyedüllét alatt jól átgondoltam a jelenlegi helyzetemet, és boldogan nyugtáztam, hogy a szakmai és a magánéletemért egyaránt hálás vagyok. Három nap nem hosszú idő, de alig várom, hogy Petivel és Bambival, a kutyánkkal összebújjunk, hiszen az a legjobb sziget számomra.”