Curtis menyasszonya: „Senkinek fogalma sincsen arról, hogy min mentünk keresztül”

Curtis ma délelőtt bejelentette, hogy valóban függő, ezért bevonul egy rehabilitációs központba. Azt ígérte a rajongóinak, hogy a régi Curtis jön majd onnan ki, sőt elhintette, hogy esetleg Majkával is újra együtt dolgoznak majd a jövőben. Amikor kiderült, hogy kettejük barátsága a drog miatt ment tönkre, nagyon sokan támadták a rapper szerelmét, Krisztit, hogy ki kéne állnia a párja mellett, és meggyógyítani valahogy. A lány most kiállt a nyilvánosság elé, és leírta, mi áll a háttérben.

„Kedves és Nem kedves követőim! Sajnos megint bebizonyosodott hogy az emberi rosszindulat határtalan…

Szerintem már mindenki értesült Ati mai bejelentéséről. Amivel kapcsolatban, rengeteg üzenetet kaptam tőletek, 90%-a pozitív volt, és nekik ezúton is köszönöm. De ott az a rosszindulatú, tudatlan 10%…

Belecsöppentem egy életbe, ahol a média is szerepel, eleve ezt kezelni borzasztó nehéz. Félre értés ne essék, nem panaszkodom! Tudtam hogy mire vállalkozok! Viszont! Megkaptam azt hogy én eddig hol voltam? És hogy védtem Atit… Ez így igaz! Védtem, védtem amiben csak tudtam! A nyilvánosság előtt… DE! SENKINEK, hangsúlyozom senkinek fogalma nincsen arról hogy mi min mentünk keresztül, és hogy mennyi beszélgetés, mennyi megbocsátás és megannyi hit és ígéret van emögött a dolog mögött! Aki igazán közel áll hozzánk, csak azok tudják!

Az vesse rám az első követ, aki nem állna a nyilvánosság előtt a szerelme, párja mellett hiába tudja hogy hibás, akkor is! Mert ezt kötelességemnek éreztem, és nem feltétlenül mindig az a jó megoldás hogy úgy ébresszünk rá egy embert a hibáira hogy »ráijesztünk hogy elveszít minket« vagy hogy egyedül hagyjuk. És tudtam hogy itt sem ez a megfelelő! Én élek vele, én tudom milyen ember ő! Okoskodhat itt bárki, hogy így kellett volna vagy úgy… NEM! ezt ha nem így csináljuk, akkor ennek sokkal de sokkal rosszabb vége lett volna….!!!! Mert ha magára hagyom nincs egy biztos pont, egyedül érzi magát és teret kap… Úgyhogy én azt érzem és azt gondolom hogyha Őt megkérdezzük erről, pontosan ezt fogja mondani hogy a lehető legnagyobb szerepem van abban hogy ő most idáig eljutott úgy, hogy nem »erőszakkal« hanem saját maga lássa be az egyetlen hibát az életében! Azért mondom hogy egyetlen, Mert minden rossz ebből fakad! Ha egy embert rákényszerítünk valamire, amit ő valójában nem szeretne, de megteszi a kedvünkért… abba jobb ha bele sem kezd! Ennek így kellett lennie, és igenis Büszke vagyok arra hogyha ennyi rossz, ennyi fájdalom, és 2 év együttélés árán de eljutott ide hogy saját magában felismerje a problémát! Remélem így már értitek… A LEGJOBB EMBER VAGY AKIT VALAHA ISMERTEM” – írta a közösségi oldalán Kriszti, aki elvileg nyáron házasodik össze Curtisszel.