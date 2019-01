Bíró Ica retró fotójától lehidalsz

Bár év végén arról szóltak a hírek, hogy Bíró Ica utcára kerülhet, úgy tűnik, megoldódott a dolog, hiszen azóta nem hallottunk az ügyről. Az egykori modell még 61 évesen is igazi dívának számít, férfiak ezrei voltak oda érte, és még most is sokan ostromolják. 1987-ből mutatunk egy fotót, amely bebizonyítja, hogy akkoriban is mindenki imádta.

Bíró Ica ebben a forró ingben mutatta meg csodás idomait, ezt a jó szokását pedig megtartotta, hiszen nemrégiben ugyancsak ennyire lenge öltözékben pózolt, amelyben megvillantotta a mellbimbóját is.