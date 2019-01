Drew Barrymore családja egy kétszáz éves színészdinasztia

Még 2017-ben a 24.hu robbantotta a hírt, hogy amiről korábban csak pletykaszinten beszéltünk, valóban igaz: Drew Barrymore magyar származású, méghozzá anyai ágon. Nagyszülei, Makó Antal és Makó Valéria a II. világháború során kerültek Németországba, ahol egy brannenburgi menekülttáborban született meg lányuk, Makó Ildikó Jaid, Drew Barrymore édesanyja. A nagyszülők vagy koncentrációs tábor túlélői vagy a szovjet hadsereg elől menekülők voltak, a családfakutatók ezt még nem tudták tisztázni. A Makó família 1951-ben hajózott el New Yorkba, hogy ott immár amerikai állampolgárként új életet kezdjen, és évtizedekkel később megszülessen Drew, aki a nyolcvanas évek óta áll a figyelem középpontjában színésznőként. Bár Magyarországról nézve hihetetlenül izgalmas a magyar családi háttér, mégsem unikális: sokkal különlegesebb, hogy apai ágon a Barrymore-ok már a XVIII. századtól kezdve keresik a kenyerüket színészként, és akad köztük Oscar-díjas színész is. Sőt ha még mélyebbre ásunk, az is kiderül, hogy Drew családja 400 évre visszamenőleg is művészekből állt, csak épp nem színészekből, hanem zenészekből.

Szülők nélkül mit érek én?

Drew Barrymore kapcsán a legtöbbet emlegetett és unásig ismert tény, hogy az E.T.-vel jött népszerűsége után már egészen fiatalon, kisgyerekkorában drogossá és alkoholfüggővé vált, és ő már akkor túl volt a rehabon, amikor más kölykök életükben először kóstolnak tömény italt. Ezt a meglehetősen vad időszakot Barrymore nagyrészt azzal magyarázza, hogy hiányzott mellőle a szülői háttér és szeretet. Édesapja, a lázadó természetű, alkoholfüggő és borzalmasan nehezen kezelhető, megbízhatatlannak tartott színész, John Drew Barrymore akkor vált el Drew anyjától, amikor a lányuk még csak kilencéves volt, és ezzel a lépésével gyakorlatilag ki is iratkozott a lánya életéből. Persze apa nélkül, egy egyedülálló anya gondoskodó szeretetével is fel lehet nőni úgy, hogy ne érje komolyabb baj az ember lelkét, de itt nem ez volt a helyzet. Ildiko Jaid Mako Barrymore ugyanis elsősorban nem a lányát látta a kis Drew-ban, hanem egy pénzcsináló gépet, amiből ki kell pörgetni a maximumot. A lánya menedzsereként az lett volna a dolga, hogy a gyermeke show business karrierjét egyengesse, ám ő ehelyett inkább egészen vad és fényűző társadalmi életet élt, és rendszeres vendége volt a legendás New York-i Studio 54 klubnak, ahol két kézzel szórta a lánya által keresett pénzt. Drew leginkább az anyai nagyszüleinél kereshetett volna támaszt – apai nagyapja szintén alkoholista volt, és korán meghalt – , akiket állítása szerint nagyon szeretett, és azok törődtek is vele, csakhogy akkoriban sokkal jobban lefoglalta a lányt az ifjúkori sztársága és a gyorsan összehozott függőségei, mint két nyugdíjas nagyszülő valahol egy Philadelphia melletti városkában.

Alkohol a családban

Drew apja, John Drew Barrymore egy rendkívül hiú és ambiciózus színész volt, csakhogy az ambíciójánál sokkal nagyobb volt az egója és az alkoholizmusa. Még ezzel együtt is képes volt elcsípni filmszerepeket, és színházakban is főszerepeket játszott, csakhogy a rossz híre egy idő után megelőzte őt, és szép lassan elfogytak azok az emberek körülötte, akik megkockáztatták volna a vele való közös munkát. Egy sokat emlegetett Hamlet-alakítást azért így is összehozott, és 72 évet megélt, bár az ötvenes éveitől kezdve már nem sokat színészkedhetett. John Drew apja és Drew nagyapja, John Barrymore bizonyos szempontból ügyesebb volt nála. Nemcsak a színházak ünnepelt sztárja volt, hanem az előző évszázad első felének olyan kiemelkedő sikerfilmjeiben szerepelt, mint a Grand Hotel vagy a XX. század. Csakhogy az ő alkoholfüggősége még a fiáénál is masszívabb volt: hatvanéves korára szó szerint halálra itta magát.

A Barrymore család sikeres ága

Ha valakihez feltétlenül akarjuk hasonlítani Drew Barrymore csillogó karrierjét, arra talán a legjobb példa a lány dédnagybácsija és dédnagynénje – a nagypapája testvérei –, Ethel és Lionel Barrymore. A legendás karakterszínész, Lionel még egy Oscar-díjat is kapott férfi színészként az 1931-ben készült A Free Soul című filmjéért, de a legtöbben Frank Capra 1946-os klasszikusából, Az élet csodaszépből emlékezhetnek rá. Az ő életét nem mérgezte meg az alkohol, de így is kijutott neki a tragédiákból. Mindkét lánya meghalt nem sokkal a születésük után, és ez rányomta a bélyegét a házasságára, amely teljesen tönkrement. Mivel ezután pont bátyja, John volt szerelmével hozta össze a sors, ez a famíliában is komoly viharokat és nagy konfliktusokat okozott.

Drew dédnagynénje, Ethel Barrymore Lionellel szemben nem annyira a filmvásznon, inkább a színpadon érezte otthon magát, és hatalmas sztár volt a maga idejében. Olyan csillogó tehetség volt, hogy fiatalon még maga Winston Churchill is házassági ajánlatot tett neki, de ő visszautasította azt, úgy érezvén, hogy kettejüknek úgysem lenne szép jövőjük közösen.

Már az üknagyapa is színész volt

A Barrymore név amúgy az 1800-as években „ragadt” a családra, előtte ugyanis még Blythnek hívták őket. Drew dédapja, Maurice Barrymore ugyanis még Herbert Arthur Chamberlayne Blyth néven látta meg a napvilágot valahol Indiában, és azért szorult névváltoztatásra, mert szakmaválasztásával – vagyis azzal, hogy színész lett – szégyent hozott a családjára, és így próbálta megőrizni a família becsületét. Ezzel a Barrymore-ágon ugyan véget érnek a színészek, a szakmai múlt mégis ennél régebbre nyúlik vissza. Maurice Barrymore ugyanis egy Georgiana Drew nevű színésznőt vett el feleségül, aki maga is színészcsaládból származott. Georgiana apja – Drew ükapja – John Drew volt a tulajdonosa a Philadelphiában üzemelő Arch Street Theaternek, melynek színpadán a feleségével maga is fellépett. Halála után neje, Louise vette át a színház menedzselését, és ő volt a mentora az unokáinak, Johnnak, Lionelnek és Ethelnek is. Ennél messzebb azonban már nem vezet a színészek között Drew Barrymore családfája, az azonban bizonyított, hogy korábban is voltak művészek a családban, és egészen 400 évre visszamenőleg lehet találni köztük zenészeket, ami azért egészen rendhagyó bravúr.

Lesz folytatás?

Ahhoz képest, hogy Drew Barrymore milyen elképesztő családi múlttal bír a színészet terén, az útja és a karrierje még egyáltalán nem nevezhető könnyűnek. Bár az E.T.-vel járó siker gyorsan érkezett, a bulvárlapoknak köszönhetően a gyerekkori alkoholizmusa közismertté vált, és ugyan hiába jött ki úgy a rehabról, hogy valóban tiszta volt, évekig nem akartak neki munkát adni a producerek, és amikor már igen, akkor pedig kizárólag rosszlányokat játszhatott, pedig ő nem így tekintett önmagára. Elsősorban azért alapította meg cégét, a Flower Filmset, hogy általa testhezállóbb projekteket keressen magának, és olyan sikerfilmek fűződnek a nevéhez ebből az időszakból, mint a Donnie Darko, A bambanő, a Charlie angyalai vagy Az 50 első randi, melyek A kategóriás sztárt csináltak a problémás csajból.

Mostanában magához képest kicsit kevesebbet dolgozik színészként, és inkább a kozmetikai cégei futtatásával, valamint az anyasággal kapcsolatos teendőivel foglalja el magát. Harmadik férjétől (akitől két éve elvált) ugyanis két lánya, Olive és Frankie született, akiket anyaoroszlánként védelmez a show businesstől. Nem arról van szó, hogy ne szeretné, ha később színésznők lennének, egyszerűen csak arról, hogy várják ki, míg eljön ennek az ideje: a világért sem szeretné őket kitenni annak a hihetetlen nyomásnak, amit ő maga gyerekszínészként átérzett.