Nyertes Zsuzsa: „Sokat sírtam az elmúlt évben”

„Sokat sírtam az elmúlt évben. A közönség a mindig mosolygó naivaként szeret, de a lelkemben érzem a koromat, a bánatot, amikor egy-egy jóbarátom, kollégám elmegy. Nagyon megsirattam Tahi Tóth Lacit, Székhelyi Józsit és Saliga Miklós dalszerzőt” – nyilatkozta a Blikknek Nyertes Zsuzsa, aki elárulta, mostanra megtanulta, hogy még az életükben becsülje meg a szeretteit.

„Ha elmennek, akkor már semmit sem lehet pótolni” – vallja Zsuzsa, aki elárulta azt is, az életben attól tart a legjobban, hogy elveszíti a szüleit. „Nincsen szebb dolog, mint az, hogy könnyezve és nevetve énekelhettem az első sorban ülő édesanyámnak és a 85 éves apukámnak.”

Zsuzsa az interjúban beszélt a házasságról is. Attilát, a párját 16 éves korában ismerte meg, azóta is együtt vannak, de nem házasodtak még össze. „Az is megtörténhet idén, hogy férjhez megyek” – mondta sokat sejtetően, majd hozzátette, számára egyáltalán nem a jogi forma, hanem egy szép templomi esküvő lenne a fontos.